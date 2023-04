Gabriela Cristea a vorbit despre calvarul prin care a trecut în perioada în care a format un mariaj cu Marcel Toader. Căsătoria cu acesta a durat cinci ani, iar unele momente au marcat-o foarte mult.

Prezentatoarea TV a oferit recent un interviu în care a dezvăluit că fostul ei soț insista ca aceasta să lucreze continuu, motiv din cauza căruia vedeta era foarte stresată. Vedeta spune că au fost momente când a câștigat și 20.000 de euro pe lungă, însă din cauza epuizării era evident că avea nevoie de momente de pauză.

Fostul ei soț nu ar fi fost de acord cu astfel de lucruri, deși Gabriela Cristea nu voia să renunțe complet la televiziune, doar să ia o pauză.

Vedeta i-a mai spus Cristinei Șișcanu că programul ei începea la 7 dimineața în acea perioadă, subliniind că se întorcea acasă de abia după miezul nopții. Duminica era singura zi din săptămână în care putea să se odihnească și să stea în pat până târziu.

Din cauza stresului au apărut și problemele de sănătate, iar Gabriela Cristea spune că atunci a început să dea semene că nu stă tocmai ok în ceea ce privește tiroida.

”Eu am zis că vreau să mă opresc. Că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectiv. (…). El nu a fost de acord”, spune Gabriela Cristea.

Fostul soț al Gabrielei Cristea nu înțelegea acum aceasta poate renunța la un salariu așa de mare

Gabriela Cristea a mai spus că fostul ei soț nu înțelegea cum poate ea renunța la un salariu de 20.000 de euro.

Vedeta a mai spus că încă are anumite traume atunci când este întrebată cu privire la banii pe care îi câștigă.

”Mi-a zis că el nu înțelege cum de pot eu să-mi permit să renunț așa de ușor la 20.000 de euro. Și acum, când cineva îmi cere socoteala pentru un leuț pe care eu îl câștig, mi se ridică așa părul în cap. Am rămas cu niște sechele. Eu am zis Gata, stop, nu mai pot. Du-te tu. Du-te tu și fă tu ceva”, a continuat vedeta.