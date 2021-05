“Vad ca a inceput din nou discutia despre “sustenabilitatea sistemului de pensii“…

Hai sa ne uitam la cateva cifre:

Legea bugetului asigurarilor sociale pentru 2021 prevede venituri din contributii de 73,6 mld lei si cheltuieli cu pensiile de 90,3 mld lei, adica un deficit de vreo 16,7 mld lei.

Ne uitam si la cea din 2017, care prevedea cheltuieli cu pensiile de 58 mld la venituri de 44,3 mld, adica un deficit de « doar » 13,7 mld.

Cresterea deficitului nu pare mare desi cheltuielile au explodat, crescand in 4 ani cu aproape 60%.

Stim de ce au crescut cheltuielile : cresterea pensiilor. Dar cum de au crescut cu vreo 29 mld lei veniturile ? Hai sa vedem ce s-a intamplat din 2016 incoace, poate intelegem un piculet din perversitatea cu care politicul poate perverti cam orice…

In primul rand, am avut “revolutia fiscala”, prin care Dragnea si Valcov nu numai ca au mutat contributiile la angajat, dar au si majorat CAS de la 21% (cat ar fi trebuit fi ca sa fie neutru transferul), la 25%, scazand insa impozitul pe salarii la 10%.

Prin acest truc, cei doi au mutat pur si simplu aprox. 14 mld de la bugetul de stat la bugetul de pensii, ca sa poata incepe cresterea accelerata a pensiilor – ca, deh ! urmau alegeri de care depindea chiar libertatea lor…

Tinem minte 14 mld

In al doilea rand, am avut celebra politica “salary led growth”, promovata tot de cei doi cu largul suport al de acum celebrului sinecurist profesor la ASE. Salariile bugetarilor au explodat, crescand cu aproape 3% din PIB (de la 8 la 11%), ceea ce la un PIB de 1.100 mld, inseamna vreo 33 mld lei in plus la salariile bugetarilor.

Din suma asta 25% au fost virati de la bugetul de stat la bugetul de pensii, adica vreo 8 miliarde.

Adunam cu 14 si tinem minte 22 mld lei

Sa ne aducem aminte si de cresterea semnificativa a salariului minim, de la 1470 in 2017 la 2300 lei in 2021. Asta a mai adus inca vreo 2,5 mld in plus la bugetul de pensii, de data insa de la firme private, ca la stat nu mai sunt de mult salarii minime…

Rezulta ca din cei 29 mld crestere de venituri, 76% (adica 22 mld) sunt exclusiv bani proveniti din bugetul de stat, buget care oricum subventiona bugetul de pensii, inca o parte au fost generati de la companii prin cresterea salariului minim (masura administrativa) si doar vreo 4,5 mld sunt crestere efectiva de venituri. Suma din care daca scadem deprecierea cursului/inflatia nu mai ramane real nimic, dimpotriva…

Cresterea de 32,3 mld la cheltuieli este insa una reala, nu precum « cresterea » veniturilor, de aici si cea mai mare parte cresterii de deficit la bugetul consolidat.

Daca legea pensiilor ar fi fost implementata in full (punctul de pensie a crescut « decat » la 1442 lei, nu la 1750 lei in 2020 sau chiar la 1850 lei in 2021), am mai fi adaugat inca vreo 20 mld lei, la care din 2022 s-ar mai fi adaugat inca vreo 30 mld ca urmare a recalcularilor)…

Suna « sustenabil » ?

Mai are rost sa vorbim de ce va fi peste 10 ani, cand generatia mea – cea a decreteilor (neangajati la SRI, Interne sau Armata, ca astia sunt déjà de mult la pensie), se va pensiona ? Eu zic ca nu, mai ales daca vedem si ca jumatate din tinerii de 15 ani (cei care ar trebui sa produca contributiile din care sa se plateasca pensiile) sunt azi analfabeti functionali…

Nu vreau sa predic apocalipsa, dar cifrele de mai sus, chiar daca aproximative, vorbesc singure.

Sistemul de pensii (Pilonul I) este deja in ATI, intubat. Fara « aparate » (adica trucuri legislative si subventie masiva de la bugetul de stat – din imprumuturi !!!), Pilonul I era de mult oale si surcele.

Problema mare va veni cand smecheriile care il tin acum in viata nu vor mai tine si « aparatul » (bugetul de stat) se va fi gripat.”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

Sursă: Facebook