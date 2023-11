Așadar, cel mai mare spital din Fâşia Gaza a încetat să funcţioneze. În acest context, șeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a avertizat că deceselor în rândul pacienţilor este în creştere.

Spitalele din nordul enclavei palestiniene, inclusiv complexul al-Shifa, sunt blocate de forţele israeliene şi abia reuşesc să îi îngrijească pe cei aflaţi înăuntru. Trei nou-născuţi au murit la Shifa şi mai mulţi sunt în pericol din cauza întreruperilor de energie electrică pe fondul luptelor intense din apropiere, conform Reuters.

Cel mai mare spital din Fâşia Gaza a încetat să funcţioneze

Israelul afirmă că îi are în vizor pe militanţii palestinieni ai Hamas care au lansat atacuri sângeroase în sudul Israelului la 7 octombrie şi spune că gruparea are centre de comandă sub şi în apropierea spitalelor.

Amintim că armata israeliană a declarat că s-a oferit să evacueze nou-născuţii. Totodată, a plasat 300 de litri de combustibil la intrarea în Shifa sâmbătă seara. Totuși, ambele gesturi au fost blocate de Hamas.

OMS a vorbit cu oamenii din domeniul sănătăţii

OMS a vorbit cu profesioniştii din domeniul sănătăţii de la Shifa. Aceștia au descris o situaţie „cumplită şi periculoasă”, cu focuri de armă şi bombardamente constante care exacerbează circumstanţele deja critice, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„În mod tragic, numărul deceselor pacienţilor a crescut semnificativ. (…) Nu mai funcţionează ca un spital”, a precizat el într-o postare pe X.

Tedros s-a alăturat altor oficiali de rang înalt ai Naţiunilor Unite care au cerut o încetare imediată a focului.

„Lumea nu poate rămâne tăcută în timp ce spitalele, care ar trebui să fie refugii sigure, sunt transformate în scene de moarte, devastare şi disperare”, a mai spus el.

Israelul încearcă să îi elibereze pe cei peste 200 de ostatici luaţi de militanţii Hamas la 7 octombrie. Totodată, autoritățile israeliene spun că spitalele ar trebui să fie evacuate.

Hamas folosește spitalele și civilii ca scuturi umane

Amintim că Uniunea Europeană a condamnat Hamas pentru folosirea „spitalelor şi a civililor ca scuturi umane” în Gaza. Totodată, a îndemnat Israelul să dea dovadă de „reţinere maximă” pentru a proteja civilii.

„Aceste ostilităţi afectează grav spitalele şi au un impact îngrozitor asupra civililor şi personalului medical”, a declarat duminică şeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, într-o declaraţie emisă în numele blocului celor 27 de naţiuni.

La rândul lui, consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe a declarat că Hamas foloseşte spitale şi alte facilităţi civile pentru a adăposti luptători şi arme. Acest lucru reprezintă o încălcare a legilor războiului, a subliniat oficialul american.