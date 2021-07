Florin Georgescu este fostul impresar al lui Florin Salam. El este cunoscut în lumea lăutarilor sub numele de Bamboo, iar recent a făcut o glumă ciudată pe contul lui de socializare.

Într-o postare pe pagina personală de socializare, acesta a vorbit despre asemănarea dintre Fulgy și impresarul Dan Bursuc. Totodată, fostul impresar al lui Florin Salam a scris că lui Fulgy ar trebui să își facă analizele pentru a se verifica dacă nu cumva este fiul lui Bursuc.

El a mai precizat că cu siguranță copilul este al Vioricăi de la Clejani, însă se declară sceptic în legătură cu tatăl copilului.

Fulgy trebuie să își facă analize

”Dan Bursuc… Felicitări, Dane, are toate ”arfele” lui Bursuc. ”Ștocar” de meserie. E tot chipul tău. Băi, fraților, toate ”arfele” lu tac-tu Bursuc le ai, Fulgy. Vioricooo, tare cuminte ai mai fost! Să moară tata de nu e copilul tău. Du-te și fă-i analizele… Vă pupă Bamboo. Frații mei lăutari… Fratele meu, Bursuc, mai are un copil”, a scris Florin Bamboo într-o postare publică pe contul lui de socializare.

De menționat este faptul că remarca fostului impresar al lui Florin Salam vine în contextul în care familia Clejanilor trece prin moemnte fără precedent, după ce Fulgy l-a acuzat pe Dan Bursuc că i-a violat sora, pe Margherita.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențabil, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a spus Fulgy.

Această acuzație este una extrem de gravă, fiind făcută în timp ce Fulgy se afla în arest la domiciliu, după ce i-a smuls telefonul unui jurnalist.