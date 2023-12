Cum au fugit, de fapt, soții Ceaușescu? Filmul fugii începe în momentul în care elicopterul decolează de pe clădirea Comitetului Central al PCR.

Pe data de e 21 decembrie 1989, zeci de mii de oameni s-au adunat pentru a-l aclama pe Nicolae Ceușescu. A fost prima oară când a fost întâmpinat cu huiduieli, marcând o schimbare radicală în atitudinea poporului. Acea zi a devenit punctul de cotitură: oamenii nu-și mai ascundeau disperarea și indignarea. Străzile erau pline de o mulțime neliniștită, iar în aer se simțea schimbarea iminentă.

La 11:30, Vasile Maluțan primește instrucțiuni de decolare de pe baza aeriană situată în apropierea capitalei.

„Am luat-o de la nord spre centrul orașului, spre Piața Palatului. Piața Palatului era plină de lume agitată. Am aterizat pe terasa sediului Comitetului Central.

Am rămas acolo jumătate de oră, cu motoarele pornite, așteptând să vedem ce se întâmplă.

Nicolae și Elena Ceaușescu erau speriați, aproape că nu aveau putere să meargă, erau cărați de garda lor. Fostul premier, Manea Mănescu și consilierul Emil Bobu erau cu ei.

L-am întrebat pe Ceaușescu unde mergem. După o scurtă sfătuire, el și Elena mi-au spus s-o iau către Snagov. Peste 10 minute am aterizat. Am aterizat în jurul orei 12:20. M-au chemat la telefon, la palat, comandantul aviației și al unității.

În acest timp, Ceaușescu încerca în zadar să telefoneze oficialilor locali.

O oră mai târziu, erau cum soții Ceaușescu, Emil Bobu și Mănescu, fostul premier, care i-a sărutat mâna lui Ceaușescu”, a povestit Vasile Maluțan.