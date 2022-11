„From Cairo to the Cloud” a fost difuzat la Muzeul Național de Istorie. Filmul a marcat încheierea Festivalului de film evreiesc

Sursa: arhiva personală

Proiecția filmului "From Cairo to the Cloud:The World of the Cairo Geniza" a marcat luni, 21 noiembrie, încheierea Festivalului Filmului Evreiesc, organizat în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României. Filmul, realizat în regia canadiencei Michelle Pyma, descrie călătoria uimitoare a unei colecții fascinante de texte antice care au fost ținute ascunse într-o sinagogă din Cairo timp de secole.