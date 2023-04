Nu este prima dată când patronul FCSB anunță retragerea sa din fotbal. Gigi Becali a mai făcut astfel de declarații și în trecut, dar se pare că de această dată lucrurile devin serioase. Mai mult, potrivit unor surse, demersurile de vânzare a echipei sunt deja în desfășurare.

Gigi Becali se retrage de la FCSB?!

„Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, dupa ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea şi să fac tensiunea 16 din cauza lui Feşnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feşnic! Din cauza lui ies, aşa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital.

Pot să scot banii, dacă fac micşorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa! Astăzi am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei!”, a fost declarația lui Gigi Becali, după înfrângerea din Giulești.

Fuziunea cu CSA Steaua

Unul dintre cele mai interesante scenarii este că viitorul patron al FCSB ar avea intenția de a face fuziunea dintre FCSB ȘI CSA Steaua.

Se mai vorbește și despre o posibilă acțiune de intervenție la CSA Steaua, pe fondul procesului de transformare a clubului militar într-o entitate cu sprijin financiar din mediul privat, astfel încât echipa să poată promova în Superliga.

Frații Pavăl ar putea fi noii patroni de la FCSB

Potrivit unor surse citate de ProSport, Gigi Becali este pe cale să le vândă fraților Pavăl, patronii Dedeman, celebrul club de fotbal.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, patronii Dedeman, doi matematicieni plecaţi dintr-o familie modestă din Suceava, care au pornit în 1992 cu un butic în Bacău şi care au ajuns să domine piaţa magazinelor de bricolaj din România.

Fuziunea FCSB cu CSA Steaua ar rezolva problema militarilor în plan sportiv, ceea ce le-ar aduce fraților Dedeman un capital de imagine uriaș. Perspectiva unui singur club, atât de iubit de români, cu stadionul Ghencea și o academie de copii, ar fi un plan de afaceri extrem de profitabil.

Plecaţi dintr-un sat din Suceava să studieze matematica la Iaşi, Dragoş şi Adrian Pavăl au ajuns, astăzi, să pătrundă în topul celor mai mari companii cu acţionariat românesc, având o cifră de afaceri care depăşeşte 500 de milioane de euro.

Dragoș Pavăl (56 ani) are o avere estimată de 1,7 miliarde de dolari, fiind pe locul 1.734 între cei mai bogați oameni ai lumii. Fatele său, Adrian (54 ani), cu 1,2 miliarde dolari, pe poziția 2.384. Astfel, cei doi frați au o avere de 2,9 miliarde dolari.