Dezvoltatorul imobiliar Atenor a finalizat vânzarea proiectului său imobiliar Dacia One către Pavăl Holding. Acest lucru va permite grupului să-și îndeplinească promisiunea de profit din acest an.

Tranzacția se ridică la 50 de milioane de euro

Atenor a indicat la începutul acestui an că dorește să obțină un rezultat care să fie „cel puțin echivalent” cu cel din 2020. Când dezvoltatorul imobiliar a anunțat cifrele semestriale și-a ridicat ambițiile, urmărind rezultate mai bune decât în 2020.

Se pare că, Atenor, care a inițiat 33 de proiecte în zece țări, închide anul 2021 cu un profit net cu peste 50 la sută mai mare decât cei 24,1 milioane de euro de anul trecut. Această cifră l-ar aduce aproape de nivelul dinainte de pandemie.

Acum, dezvoltatorul imobiliar încheie anul cu finalizarea vânzării proiectului Dacia One către Pavăl Holding, tranzacție ce se ridică la 50 de milioane de euro. Proiectul situat în centrul istoric din București este format din două clădiri: o clădire istorică (1.500 m²) și o clădire nouă (13.500 m²). Combinația dintre această vânzare și câștigurile de capital înregistrate din vânzarea clădirilor din Budapesta și Luxemburg este suficientă pentru a rotunji veniturile pe anul 2021.

Recent, Atenor a mai vândut și proiectul Hermes Business Campus către Adventum Group, un fond de investiții boutique înregistrat în Malta, contra sumei de 150 de milioane de euro.

Într-un interviu acordat pentru De Tijd, CEO-ul Stephan Sonneville a anunțat că acționarii pot conta pe un dividend mai mare. Astfel, dividendele vor crește între 3 și 5 la sută în acest an. „Nu putem fi mai preciși deocamdată”, a spus Sonneville la începutul lunii septembrie.

Menționăm că, Atenor a plătit un dividend brut de 2,42 EUR pe acțiune față de anul financiar precedent.

Frații Dedeman, portofoliu imobiliar de aproape 500 de milioane de euro

În ceea ce privește frații Pavăl, reamintim că aceștia au mai achiziționat clădiri de birouri în București și Cluj-Napoca. De asemenea, ei au un parteneriat pe segmentul logistic cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu.

Cei doi frați dețin și cele trei clădiri din proiectul The Bridge din București, pentru care au plătit 200 de milioane de euro. În plus, ei au cumpărat și complexul The Office din Cluj-Napoca cu 120 de milioane de euro.

Prin această nouă achiziție de la Atenor, patronii Dedeman au ajuns la un portofoliu pe segmentul imobiliar de aproape 500 de milioane de euro.