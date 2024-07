Compania OMV Petrom analizează ultimele consultări privind reglementările din energie. Toți actorii din piață, inclusiv distribuitorii și transportatorii, sunt atenți la ce se întâmplă.

Franck Neel, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Gaze si Energie, a oferit mai multe explicații despre procesul actual de consultare dintre autorități și operatorii din energie, etapă esențială pentru cea de-a cincea perioadă de reglementare.

El a precizat că, dincolo de negocierile în sine, este important pentru companii să aibă acces la rețele și interconexiuni. Totodată, costul final trebuie să fie competitiv în raport cu alte piețe din regiune.

„În ceea de privește procesul de reglementare pentru operatorii de distribuție, nu comentăm pe marginea acestui subiect, este o discuție între distribuitori și autoritatea de reglementare. Ce am putea să scoatem în evidență, în calitate de utilizator al rețelei de distribuție ar fi două lucruri. Unul, în special în ceea ce privește Transelectrica; trebuie să avem acces rapid la interconectării, un răspuns rapid pentru contract, mă refer la ATR etc. Deci trebuie să ne asigurăm că Transelectrica are resurse suficiente pentru a satisface toate cerințele din partea producătorului care vrea să se conecteze și să dezvolte un proiect”, a declarat Franck Neel pentru Gândul.