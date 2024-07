Banii vor intra din nou pe cardurile de energie

Cardurile de energie sunt reîncărcate din nou, iar ajutoarele pentru lemne sunt incluse în acest proces. Măsura, introdusă de Ministerul Muncii, este o reacție la modificările legislative recente și are scopul de a asigura că drepturile deja stabilite și/sau plătite nu sunt afectate.

În acest an, ajutoarele pentru încălzire vor fi aprobate și vor fi oferite în aceleași condiții ca și până acum. Noile criterii pentru acordarea acestor ajutoare, conform Legii privind Venitul Minim de Incluziune (VMI), vor începe să se aplice doar pentru cererile depuse după 1 ianuarie 2025.

Această măsură este destinată să ajute persoanele afectate de creșterea de 13,8% a punctului de pensie, aplicată de la începutul anului. De asemenea, decizia prevede și scutirea de la plata debitelor deja stabilite.

„Măsura aplicată vine în sprijinul celor aflați în dificultate financiară, mai ales că o mare parte a beneficiarilor de ajutor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie fac parte din categoria pensionarilor și a familiilor cu copii,” a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

În 2024, cardul de energie va fi trimis direct la adresa beneficiarilor prin intermediul Poștei Române. Distribuția cardului de energie pentru anul 2024 s-a încheiat până pe 15 aprilie 2024.

Cine sunt românii care vor primi bani?

Venitul mediu lunar per membru de familie sau persoană singură este evaluat după cum urmează:

Sub 200 lei: 100%

Între 200,1 și 320 lei: 90%

Între 320,1 și 440 lei: 80%

Între 440,1 și 560 lei: 70%

Între 560,1 și 680,1 lei: 60%

Între 680,1 și 920 lei: 50%

Între 920,1 și 1040 lei: 40%

Între 1040,1 și 1160 lei: 30%

Între 1160,1 și 1280 lei: 20%

Între 1280,1 și 1386 lei (per membru de familie): 10%

Între 1280,1 și 2053 lei (pentru persoană singură): 10%

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se oferă conform unei dispoziții emise de primar și vizează familiile sau persoanele singure care au venituri medii nete lunare de până la 1386 lei per persoană în cadrul unei familii și până la 2053 lei pentru persoanele singure.

Beneficiarii trebuie să ofere informații corecte privind componența familiei, veniturile fiecărui membru și bunurile mobile și imobile deținute.

Cresc prețurile la energie de la 1 aprilie 2025?

Despre posibila explozie a prețurilor după 1 aprilie 2025, Burduja a declarat că autoritățile lucrează pentru a preveni acest scenariu.

El a explicat că se încearcă încurajarea furnizorilor să achiziționeze energia electrică din timp, în loc să aștepte fluctuațiile de pe bursă, care pot varia semnificativ de la o zi la alta.

De asemenea, pentru consumatorii vulnerabili care nu își pot plăti facturile, vor fi implementate măsuri de sprijin specifice.

Burduja a menționat că, de la începutul crizei energetice și până în prezent, România a oferit subvenții în funcție de consumul de energie, cu tarife diferențiate pentru consumuri mai mari și mai mici, și că scopul este de a susține familiile cu venituri reduse, nu neapărat cele cu un consum mic.

„Ne străduim să nu se întâmple asta. Pe de-o parte să încurajăm furnizorii, pe cei care ne trimit facturile acasă, care achiziționează energia electrică pe care ulterior le-o furnizează nouă, să cumpere din timp această energie electrică, nu să stea pe bursă, pentru că bursa fluctuează, se pot întâmpla multe lucruri de la o zi la altă. Și pentru consumatorii vulnerabili, acele persoane care realmente nu își pot plăti facturile la finalul luni să avem măsuri țintite de sprijin. Din vârful crizei energetice și până astăzi, România a subvenționat în funcție de nivelul de consum, știți că dacă într-o lună de zile ai în total sub 100 kWh, plătești acel maxim de 0,68 de lei pe kWh. Dacă ai peste 300 kWh, plătești 1,3 lei pe kWh, deci dublu. Și atunci ideea e așa, să subvenționăm acele familii care au venituri mici, nu neapărat un consum mic”.

Familiile cu venituri mici vor fi subvenționate

Întrebat dacă, începând cu 1 aprilie 2025, familiile cu venituri mici vor beneficia de subvenții, Burduja a răspuns că acest lucru este esențial și că este o practică deja aplicată și în alte țări din Uniunea Europeană.

El a menționat că urmează să colaboreze cu Ministerul Muncii pentru a identifica tipologia exactă de consumator care necesită acest sprijin.

Burduja a subliniat că în prezent, dacă cineva deține un apartament gol într-o zonă precum Parcul Herăstrău sau Primăverii și nu are consum, primește același tip de sprijin de la stat ca și o familie cu doi copii, cu venit minim, care economisește la energie și are un consum sub 100 kWh pe lună.