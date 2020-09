Secţiunea industrială a fostei Platforme Industriale Pipera va fi eliberată definitiv peste doi ani, susţine directorul general al Grupului Nusco, Michele Nusco.

Prima fază a proiectului imobiliar Nusco City, care include clădiri totalizând 310 apartamente, se află în prezent în construcţie pe fosta Platformă Industrială Pipera, în proximitatea Fabricii Pinum, care ocupă spaţiul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Pipera.

Fabrica de mobilă Pinum, deţinută de Grupul Nusco, va fi mutată de pe fosta Platformă Industrială Pipera în următorii doi ani de zile, într-o locaţie tot în nordul Bucureştiului, a declarat joi directorul general al Grupului Nusco, în cadrul lansării oficiale a proiectului rezidenţial Nusco City.

„Estimăm mutarea fabricii Pinum în jur de 2 ani. Deja suntem aproape de a finaliza due dilligence pentru achiziţia unei noi hale şi cu terenul, tot în zona de nord. Adică în doi ani se va elibera definitiv partea industrială din Platforma Pipera. Hala Pinum are cam 22.000 de metri pătraţi construibili. Într-o lună maxim, după închiderea due dilligence, veţi afla (unde va fi mutată fabrica, n.r.)”, a afirmat Michele Nusco.

Directorul general al Grupului Nusco şi-a exprimat speranţa că fabrica de mobilă Pinum va continua să activeze mult timp în România.

„Până acum, proprietatea Grupului Nusco pe Platforma Pipera a fost industrială, am avut industrie până acum. Înainte să ne apucăm de dezvoltarea Nusco City am securizat locaţia nouă pentru fabrică Pinum, care va rămâne în România sperăm mult timp, apoi am dat drumul la această parte rezidenţială”, a adăugat Michele Nusco.

Nusco City, doar o parte din ce urmează să fie construit aici

Ansamblul rezidenţial Nusco City urmează să ocupe o suprafaţă de 2,5 hectare dintr-un teren de 23 de hectare pe care Grupul Nusco îl deţine pe fosta Platformă Industrială Pipera, pe care proprietarul intenţionează să continue în viitor construcţiile de clădiri.

„Construim, ideea e să facem un oraş, un orăşel, continuăm construcţia. Nu ştiu să vă spun acum dacă rezidenţial sau office, probabil că nu e cel mai bun moment pentru office în momentul de faţă. Vom vedea, nu sunt specialist”, a precizat Nusco.

Acesta a amintit, în cadrul lansării proiectului imobiliar Nusco City, că familia Nusco are o istorie de afaceri în România care a început în 1981, când tatăl său, Mario Nusco, a devenit clientul Combinatului de Prelucrare a Mobilei Pipera şi pe care l-a achiziţionat în 1998.

„Istoria noastră în România începe în 1981, când tata a venit în România şi fusese un mare cutremur la noi şi erau la căutare case din lemn. Şi tata s-a plimbat peste tot în lume să găsească aceste căsuţe, şi le-a găsit în România şi atunci a rămas aici şi am devenit clienţii Fabricii Pipera şi imediat după 1990 ne-am asociat şi am devenit proprietarii Pinum. Adică noi avem o istorie lungă în România, din 1981”, a mai spus directorul general al Grupului Nusco.