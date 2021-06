Fostă membră CNA acuză un procuror DNA și o judecătoare de abuzuri

Narcisa Iorga l-a acuzat pe procurorul de caz, Paul Silviu Dumitriu, că a făcut presiuni asupra ei, ca să recunoască o faptă pe care nu a comis-o. Potrivit acesteia, procurorul de caz ar fi întrebat-o „obsesiv” dacă „se riscă” să ajungă în instanță și i-ar fi cerut să-și recunoască fapta.

De asemenea, fosta membră CNA a povestit că anchetatorul i-a aratat 39 de bibliorafturi, încercând s-o impresioneze cu dimensiunea dosarului și astfel să pună presiune asupra ei. În acest context, Iorga a punctat că acele bibliorafturi conțineau actele tuturor televiziunilor, de la înființarea acestora.

Explicația oferită de Narcisa Iorga

„Atunci cand mi-a propus acordul de recunoastere, i-am cerut procurorului sa-mi explice ce fapta am comis. Nici in rechizitoriu si nici in motivarea instantei de fond, care copiaza rechizitoriul, nu se explica fapta, ci totul se rezuma la repetarea unei fraze, in diverse formulari, anume ca ”la instigarea Narcisei Iorga, Gheorghe Stefan l-a sunat pe Viorel Hrebenciuc”. Ca si cand ei nu s-ar fi cunoscut inainte, ca si cand nu ar fi avut prietenii din fotbal, ca si cand eu as fi fost capul rautatilor.

Or, acuzarea trebuie sa explice fapta. Ce inseamna instigare? Sa impui cuiva sa faca ceva impotriva vointei sale, de frica sau in speranta obtinerii unui folos. Or, eu nu am facut acest lucru. Eu am spus la telefon lucruri pe care le spuneam in mod public in fiecare sedinta CNA, in emisiunile de televiziune, in declaratiile publice, in scrisorile pe care le-am trimis la Parlamentul Romaniei si la Comisia Europeana, anume ca in CNA legea a devenit facultativa, ca se aplica in mod discretionar amenzi in functie de interese politice, ca o majoritate creata atunci din propunerile USL calcau in picioare televiziunile care erau critice cu USL.

Si atunci, daca eu, timp de sase ani, am facut in mod public asemenea declaratii, fara sa ma ascund, cu asumare, de ce ar fi trebuit sa ma feresc sa le spun la telefon?! Nici macar o secunda eu nu am perceput ceea ce am spus la telefon ca fiind o instigare la comiterea unei fapte penale. Am fost intrebata: ”Cine decide la nivel politic in CNA?” si am raspuns ”Din cate stiu eu, la presedinte, Viorel Hrebenciuc”. Deci, aceasta este ”instigarea” de care sunt acuzata.

Mai e ceva interesant – si anume: faptul ca Viorel Hrebenciuc insusi a declarat in fata instantei ca vorbea des cu Laura Georgescu, ca stia ca are conflicte in interiorul CNA, atat cu membrii propusi de PSD, cat si cu ceilalti membri, iar el fiind vicepresedinte al Camerei Deputatilor, avea in subordine Comisia de cultura, care controla activitatea CNA si ca trebuia sa o apere pe Laura Georgescu, sa o sprijine, ca lider al partidului care a propus-o in functie. In aceste conditii, pentru faptul ca eu am spus lui Gheorghe Stefan la telefon exact acelasi lucru, trebuie sa fiu condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare”, a relatat Narcisa Iorga, potrivit luju.ro

