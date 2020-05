Revista a precizat că a revizuit datele financiare date publicităţii de Coty Inc, firmă care a cumpărat o participaţie de 51% în compania de cosmetice a lui Kylie Jenner în noiembrie 2019.

Aceste acorduri financiare au scos în evidenţă faptul că ”afacerea lui Kylie este în mod semnificativ mai mică şi mai puţin profitabilă decât familia a lăsat să se înţeleagă ani de zile în industria cosmetică şi presă, printre care şi Forbes”, a precizat revista.

Forbes estimează acum averea netă a lui Jenner (22 de ani) la circa 900 de milioane de dolari. Jenner a scris vineri pe Twitter că articolul are la bază ”un număr de declaraţii inexacte şi presupuneri nedovedite”.

”Nu-mi vine să cred ceea ce citesc. Credeam că este un site serios”, a scris aceasta.

Jenner, sora vitregă a lui Kim, Khloe şi Kourtney Kardashian, a lansat Kylie Cosmetics în 2016 comercializând seturi pentru buze la 29 de dolari care conţineau rujuri şi creioane asortate. A devenit cunoscută după ce a apărut în emisiunea de televiziune ”Keeping Up with the Kardashians”, alături de mama şi surorile ei. În mesajul publicat vineri pe Twitter, Jenner a spus că este ”extrem de realizată pentru vârsta mea, am o fetiţă frumoasă şi o afacere de succes şi mă simt foarte bine”. ”Pot numi o listă de 100 de lucruri mai importante acum decât să mă preocupe câţi bani am”, a adăugat aceasta.