FMI a revizuit pe plus prognoza pentru creșterea economică a României din acest an. Adrian Câciu: Să poți performa economic în astfel de circumstanțe e un efort extraordinar

Ministrul Finanțelor a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit pe plus prognoza de creștere economică a României pentru acest an. Instituția internațională a decis că majorarea economică pentru acest an este de 4 procente.

Adrian Câciu a explicat că decizia luată de FMI confirmă faptul că abordarea guvernului a fost una corectă în raport cu situația de la nivelul blocului comunitar.

„Ultima prognoză a celor de la FMI, datează din primăvară (aprilie 2022) și era de 2,2%. Ce s-a întâmplat din primăvară și până acum? Economiștii Fondului Monetar Internațional au venit aici, au discutat cu noi, au analizat datele din industrie, servicii, produse, le-au contextualizat cu situația externă și au concluzionat că variația PIB-ului pentru 2022 va fi pe un plus 4,8%, cu 2,6 puncte procentuale mai mult fațã de cum arãta economia în primãvară”, spune ministrul Finanțelor.

De asemenea, șeful de la Finanțe a mai spus că întreaga Europă se află într-o situație complică, făcând referire la toate crizele care au avut loc în această perioadă.

„Europa se află într-o situație complicată. Crizele suprapuse, energeticã, de securitate, socială, post-pandemică sunt în plină exprimare. Să poți performa economic în astfel de circumstanțe e un efort extraordinar. Să spună asta alții, nu doar tu, ca politician, ministru de Finanțe, membru în coaliția de guvernământ, e cu atât mai însemnat”, mai spune Adrian Câciu.

Adrian Câciu: Calea e bună, drumul e lung

Ministrul de Finanțe a mai spus că datele de la INS pentru semestrul 1 arată o creștere economică de 5,8 procente.

„Datele de la INS pe S1 (5,8% creștere economică), datele de la FMI, împreunã cu alte semnale din piața locală și internațională ne arată cã impactul măsurilor noastre e unul corect, din perspectivă macro.

Dar nu e suficient. Avem în continuare de avansat cu o serie de reforme, printre care: reforma sistemului de asigurări sociale, de rezolvat inegalitățile salariale, de crescut competitivitatea și revigorat exporturile, de contracarat creșterea inflației, și multe altele”, mai spune acesta.

În plus, ministrul Adrian Câciu spune „cred că cel mai important, pe termen scurt, având în vedere contextul, trebuie să gândim și să acționăm pentru protejarea categoriilor vulnerabile”.

„Suntem un întreg. Noi, toți. De la indivizi la comunitãți locale, regionale și până la nivel național. Politicile publice promovate de Guvern se fac pentru oameni, iar dezvoltarea țãrii, pe toate palierele, la toate nivelurile ei, se va face cu contribuția noastră, a tuturor”, a mai spus acesta pe pagina de socializare.