Florin Zamfirescu a povestit abia în acest an detalii ascunse despre familia sa, în special despre tatăl său, un om „de-o imensă bunătate”, dar care a avut mult de suferit din cauza Securității în perioada regimului comunist. La un moment dat, când era în clasa a X-a, Securitatea i-a cerut să semneze un angajament de colaborator, însă talentul actoricesc l-a salvat, jucând atunci rolul naivului.

Tatăl său a fost anual anchetat de Securitata, unchii săi au fost arestați, însă pe tatăl său nu l-au putat aresta pentru că avea doar 17 ani, însă l-au etichetat drept „simpatizant legionar” în dosarul său de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). La un moment dat, el a reușit să obțină dosarul tatălui său, pe care l-a citit în hohote de râs.

„Tatăl meu a fost un proscris pentru că, de la vârsta de 25 de ani până în ’89, el a fost anual anchetat de Securitate. (…) Eu nu am pătimit, dar în dosarul tatei, că am fost la CNSAS și îl am, scrie așa că el era simpatizant legionar, că nu putea fi membru, fiindcă avea 17 ani – nu împlinise 18 în anii rebeliunii, în 41. Rebeliunea a desființat legionarii.

Se făcuse membru de partid, a intrat și el acolo. Era de-o credulitate la care eu îi semăn. L-a pârât un nepot. Tata cânta frumos și cânta în coruri legionare. A știu de acest denunț. L-au dat afară din partid. Unchii mei amândoi au fost arestați, au făcut pușcărie. Nu pentru că aveau ceva cu legionarii, ci pentru că erau profesori, aveau niște averi, moștenire de la bunicul.

Tata nu a putut fi arestat că avea 17 ani, dar a fost încondeiat ca simpatizant legionar. Ciudățeania este că, în dosarul lui la CNSAS , care a durat – adică anchetele și interviurile – până în 89 și în dosar el evoluează. Adică, din simpatizant legionar peste zece ani era fost legionar și după 70 încolo, tatăl meu a fost șef de cuib. Când am luat dosarul de la CNSAS și am răsfoit în birou, m-a apucat râsul în hohote”, a povestit marele actor în cadrul podcastului ALTCEVA de pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.