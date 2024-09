Florin Zamfirescu va lansa în curând volumul autobiografic „Am fost actor”. În această carte vor apărea toți cei pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții, iar actorul va vorbi și despre persoanele care l-au turnat la Securitate.

Volumul autobiografic va fi intitulat „Am fost actor”, un nume care i-a fost inspirat de o casieriță. El a oferit mai multe explicații și a spus de unde i-a venit inspirația.

Mi s-a atras atenția că n-am completat corect, că sunt pensionar. Adică toți cei care am ieșit la pensie acum suntem la fel, pensionari. N-am avut o meserie”, a explicat el pentru Fanatik .

„Titlul cărții mi l-a inspirat o casieriță de la un ghișeu. Trebuia să completez un document, iar la meserie am trecut actor.

El a făcut și mai multe dezvăluiri despre Securitate și persoanele care l-au turnat. Marele actor a avut de-a face cu mai multe tensiuni în relația cu poliția politică din anii comunismului.

Florin Zamfirescu a încercat de mai multe ori să afle care sunt persoanele care l-au trădat, însă s-a lovit de probleme. Ar fi vorba despre persoane apropiate lui.

Totuși, el nu poate afla numele acestora, deoarece mulți dintre ei sunt încă în viață.

Știu că au fost și persoane apropiate. Mi s-a spus că da, e consemnat la dosar că am fost turnat. Doar că nu mi se pot da numele persoanelor, întrucât multe sunt în viață”, a povestit actorul.

„Am fost să-mi văd dosarul de la Securitate. Mi-au spus că nu am dosar de turnător. Asta știam, n-am turnat pe nimeni, niciodată. Eu mă dusesem însă să aflu cine m-a turnat.

El a explicat și că a avut „de tras” înainte de 1989. El spunea mereu lucrurilor pe nume, iar această trăsătură era incompatibilă cu autoritățile din regimul totalitar.

Actorul a vorbit și despre motivul din cauza căruia i-a fost interzis să apară la televiziune timp de un an. Mai precis, el a refuzat vehement să recite o poezie despre Elena Ceaușescu, cu ocazia zilei de 8 Martie. Din acel moment, nu a mai fost chemat la TVR.

„Am refuzat să recit o poezie despre Elena Ceaușescu, cu ocazia zilei de 8 Martie. De atunci, un an nu am mai fost chemat la TVR. Am aflat abia după că mi s-a dat interdicție”, a relatat actorul.