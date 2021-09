Florin Piersic a declarat într-un interviu acordat pentru știrileprotv.ro că și-ar fi dorit să devine preot sau medic veterinar. El a subliniat faptul că cel mai mult i-ar fi plăcut meseria de preot, însă după ce a recitat o poezie cu talent la admitere, acesta a reușit să intre cu nota 10 la Institutul de Teatru, iar de aici viața sa a luat o cu totul altă întorsătură.

”Dacă eu nu m-aș fi făcut actor, eram ori medic veterinar, ori preot. Puteam să fiu preot, da, că mi-a plăcut. Aș fi dorit să fiu preot, dar am spus o poezie.. e prea mult de povestit. Și datorită acestei poezii, am dat la Institutul de Teatru din Bucureșți și cinematografie și am reușit cu 10 atunci. Și așa am făcut eu facultatea”, a spus acesta.

În același timp, actorul susține că deși a avut o viață impresionantă, nu se poate lăuda cu mari realizări în viață, însă este foarte mândru de spectacolul ”Oameni și șoareci”, dar și de Hamlet.

Totodată, el a mai subliniat faptul că meritele pentru activitatea sa le are profesorul său de actorie, Alexandru Finți, căruia îi datorează spectacolul Oameni și șoareci, a lui Steinbeck.

Florin Piersic, despre reușitele din cariera sa

”Cea mai mare realizare? Nu am avut nicio mare realizare. Am avut roluri pe care le-am iubit foarte tare. Rolul pe care l-am iubit cel mai tare a fost spectacolul Oameni și șoareci, a lui Steinbeck. L-am jucat ani și ani de zile, peste tot în România și afară în strinătate, la Viena, Belgrad, Budapesta, Moscova, unde l-am jucat am avut un succes extraordinar. Ori piesa aceea o datorez maestrului meu, profesorul meu de actorie, Alexandru Finți. Lui îi datorez acest rol”, mai spus acesta.

Florin Piersic a mai menționat că a învățat de la cei mai buni întreaga meserie și a fost nevoia de ani întregi pentru a se putea perfecționa așa cum își dorește, adăugând că cea mai mare bucurie a sa este faptul că este urmărit de un număr mare de români.

”Am vrut să joc ce au jucat și alți colegi cu succes, tot cu maestrul Finți, am început repetițiile cu el, era visul vieții. Nu numai visul meu, ci visul tuturor actorilor pe care îi cunosc, bărbați fiind, actori, care și-au dorit și își doresc să îl joace pe Hamlet. Am început repetițiile cu dansul, dar din păcate dumnealui, ca alții pe care îi regret extraordinar, a plecat în clipă când eu eram chiar pregătit de dumnealui să joc la Teatrul Național din București acest spectacol, Hamlet, al lui Shakespeare. Ar fi fost o bucurie pentru mine.

Dacă astăzi dumneavostră, cei care mă urmăriți. Dacă și tu, Teodora, ați fi avut ocazia sau posibilitatea de a mă asculta, atunci ați fi înțeles că eu, Hamlet, vorbesc de rolul Hamlet, îl știu tot, din scoarță în scoarță. Pentru că prima condiție pe care o are un actor, asta am învățat de la maeștrii mei, care au fost mulți, e textul. Știi textul, știi tot. Nu știi și asculți sufleurul sau te rătăcești, nu. Deci textul e important. Ori eu când am aflat că s-ar putea aș joc rolul asta, am învățat toată piesa. Dacă s-ar pierde piesa lui Shakespeare, Hamlet, eu aș putea să o scriu, să o rescriu”, a mai adăugat actorul.