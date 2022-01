Florin Cîțu vrea un pact transpartinic pentru securitatea energetică a României

Declarația lui Florin Cîțu a fost făcută într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al PNL, unde liderul liberal a spus că propune „să avem un pact transpartinic prin care să ne asigurăm că în 2026 vom avea o securitate energetică a României”.

„Eu aş vrea să avem o discuţie nu doar despre reglementare, pentru că nu rezolvă nicio problemă. Faptul că mergem şi reglementăm preţurile, revenim la o piaţă reglementată şase luni de zile, un an de zile, nu rezolvă problema. Discuţia este despre ce facem cu această piaţă, cum o dezvoltăm. Am propus şi voi propune în continuare să avem un pact transpartinic prin care să ne asigurăm că în 2026 vom avea o securitate energetică a României, ceea ce înseamnă să ne asigurăm că vom face investiţii în acest domeniu. Să ştiţi că nimeni nu face investiţii dacă are piaţa reglementată. Lucrurile acestea trebuie să le luăm în calcul”, a declarat Florin Cîţu.

Cîțu este de părere că soluțiile actuale au efecte doar pe termen scurt

De asemenea, acesta apreciază că soluţiile propuse acum în privinţa revenirii la o piaţă reglementată în domeniul energiei au efecte doar pe termen scurt şi nu rezolvă problema pe termen lung.

„Ce facem după şase luni de zile sau după un an de zile, când va trebui să ridicăm aceste reglementări şi va trebui să revenim iarăşi la piaţa liberalizată? Structura pieţei va fi la fel, preţurile vor creşte în continuare şi vom avea aceeaşi problemă. Eu sunt adeptul măsurilor serioase, reformei şi de aceea, având o coaliţie care are 70% în Parlamentul României, chiar ne putem asuma reforme serioase, chiar dacă ele, pe termen scurt, s-ar putea să însemne că nu sunt populare. Dar numai aşa poţi să faci reforme. Eu îmi asum o reformă nepopulară, dacă ea va avea rezultate bune pentru cetăţeni în viitor.

Avem o lege a plafoanelor sau o lege a compensării care mergea pentru noiembrie şi decembrie. Ce facem pentru ianuarie încolo? Dacă este legal, voi susţine aplicarea acestei legi şi pentru ianuarie. Vom vota orice amendament care este în spiritul şi în litera Constituţiei”, a completat Florin Cîțu.