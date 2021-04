Florin Cîțu, vestea bună a zilei pentru milioane de români: Am luat cele mai bune decizii

Premierul Florin Cîțu a susținut azi o declarație de presă în care a vorbit despre perspectiva S&P pentru România. Amintim că aceasta a fost modificată din ”negativă” în ”stabilă”.

”Agentia a pastrat ratingul dar a modificat perspectiva. Eroii din economia româneasca sunt companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul. Fara increderea lor nu reuseam. Realizarea este importanta avand in vedere ca vine in contextul pandemiei.

Coalitia de guvernare condusa de PNL a castigat increderea institutiilor. Am reusit sa reducem deficitul bugetar, sa stabilizam Romania, in conditiile in care nu am introdus o taxa noua si nici nu le-am majorat. La inceputul acestui an, ca premier sustinut de o coalitie, am promis ca voi la decizii care vor schimba perspectiva din negativ in stabil. Modificarea este garantia ca ceea ce am facut a fost bine. Agentia confirma ca am luat cele mai bune decizii.”, spune premierul.