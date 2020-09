Ministrul de Finanțe al României, Florin Cîțu, continuă să vadă partea plină a paharului și anunță că economia națională performează sub conducerea liberală, în ciuda pandemiei de coronavirus și a șocurilor externe.

Cîțu susține fără dubii scenariul unei reveniri în ”V” a economiei românești, adică practic un avans pozitiv al produsului intern brut în trimestrul III al anului în curs, plecând de la ultimele date oficiale anunțate de Institutul Național de Statistică.

”Pariul guvernului PNL pe investiții este confirmat”

Concret, este vorba despre faptul că investițiile nete în economie au fost mai mari la jumătatea anului, pe timp de criză, decât în aceeași perioadă a anului trecut.

”Vești EXCELENTE pentru TOȚI românii!

Economia României a răspuns PERFECT la măsurile implementate de guvernul PNL!!

Investițiile NETE în economie MAI MARI în trimestrul II și semestrul I din 2020 față de aceeași perioadă din 2019. Doar guvernul PNL a investit CEA MAI MARE suma din ultimii zece ani în primul semestru și se vede.

Pariul guvernului PNL pe investiții este confirmat de date oficiale. Datele prezentate azi de INS susțin fără dubii scenariul revenirii economiei în „V” începând cu trimestrul III.

”Politică fiscală anticiclică”

Am implementat o politică fiscală anticiclică, prudentă și responsabilă, iar datele confirmă că am ales cea mai bună strategie. În continuare este nevoie și de dobânzi reale zero sau chiar negative pentru a menține acest ritm. Nu am dubii că așa se va întâmplă.”, a scris Florin Cîțu miercuri pe Facebook.

Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 41,596 miliarde de lei, în primul semestru din 2020, în creştere cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2019, arată datele provizorii publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, în semestrul I 2020, comparativ cu semestrul I 2019, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 1,5%, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi cu 7,0% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 2,3%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 21,5%.

Potrivit INS, în trimestrul II 2020, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 23,509 miliarde de lei, în creştere cu 0,4%, comparativ cu trimestrul II 2019.

Foto: INQUAM