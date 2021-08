Florin Cîțu a comentat astăzi informația potrivit căreia Ludovic Orban ar fi băut în ședința de Guvern. Premierul susține că el nu a consumat niciodată alcool în cadrul unei ședințe, însă nu poate garanta acest lucru și pentru Ludovic Orban.

„Eu pot să vă zic că nu am băut la nicio ședință de Guvern. Nu pot să vorbesc pentru domnul Ludovic Orban”, a spus Florin Cîțu.

Amintim faptul că în cursul zilei de miercuri, Ludovic Orban a declarat că nu a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice.

„Niciodată n-am condus sub influenţa băuturilor alcoolice”, a spus Orban.

Totodată, el a vorbit și despre amenzile de circulație pe care le-a luat, dar și despre motivul pentru care a avut suspendat permisul de conducere.

”Am fost supus în mod frecvent la testul de alcoolemie şi niciodată nu am consumat alcool la toate testele pe care l-am efectuat. Amendă de circulaţie am luat în campania prezidenţială pentru alegerile din 2004, m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite autobuze şi autocare pentru votul multiplu pe traseu şi mergeam cu o viteză un pic cam mare şi m-a luat radarul şi am avut trei luni de zile suspendat permisul.

Sigur că am mai avut incidente de-a lungul timpului meu, m-am răsturnat cu maşina la Iaşi, cum bine ţineţi minte, dar la fiecare din incidentele care le-am avut – evident s-au derulat toate procedurile legale, niciodată n-am consumat alcool şi de multe ori au fost defecţiuni de natură tehnică care au provocat incidentele”, spunea Orban.

Ludovic Orban, beat în ședința de Guvern

Pe de altă parte, informațiile obținute de stiripesurse.ro arată că liderul PNL ar fi apărut beat chiar în cadrul unei ședințe de Guvern. Potrivit surselor citate, în cadrul ședinței din data de 28 octombrie 2020 Ludovic Orban ar fi băut palincă, conducând ședința de la acel moment.

Totodată, mai mulți martori participanți la ședința invocată, au declarat că Ludovic Orban ar fi consumat băuturi alcoolice, alături de alți colegi din executiv, în spațiul din spatele sălii de ședințe de guvern, unde de obicei este mâncare.

În același timp, aceleași surse spun că Ludovic Orban ar fi fost într-o accentuată stare de ebrietate, încât, după ce a băut atât de mult, a reluat ședința, dar nu mai era în stare să o conducă. După ce a respins câteva acte normative, șefa sa de cabinet i-a spus să încheie ședința, având în vedere starea în care se afla.