Marţi seara, premierul Florin Cîţu a susţinut o declaraţie de presă la Palatul Victoria!

Ieşirea premierului vine în contextul atacurilor puternice venite din partea lui Ludovic Orban şi a taberei sale din PNL, după dezvăluirile privind trecutul din SUA al lui Florin Cîţu.

Tot marţi seara este programată şi o întâlnire între Florin Cîţu şi Klaus Iohannis, la Vila Lac, spune surse politice. Şeful statului urmează să se întâlnească echipa liberală care-l susţine pe Cîţu.

Miercuri, Florin Cîţu ar urma să-şi depună, în mod formal, candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Un aspect ce trebuie lămurit, în acest context, este cel al vechimii de 5 ani în partid, drept condiție pentru a candida. Lui Florin Cîțu îi lipsesc 2 sau 3 luni din acest stagiu minimal și ar avea nevoie de o derogare în acest sens, afirmă surse citate de Realitatea Plus.

Ce a declarat Florin Cîţu la Palatul Victoria?

“În acest moment, sunt 27 de cetățeni români pe aeroportul din Kabul care vor fi evacuați cu o aeronavă a Forțelor Ariene Române, care a plecat astăzi spre Afganistan. Se fac demersuri și pentru recuperarea altor conaționali aflați la o fostă baza militară americană.

Aș vrea să reiterez un mesaj foarte important către toți cetățenii români care se mai află în Afganistan și nu au contactat încă misiunea diplomatică a României din Pakistan, repet misiunea diplomatică a României din Pakistan… să se adreseze urgent Ambasadei României la Islamabad și să comunice coordonatele proprii, pentru a putea fi contactați în caz de necesitate.

Am şi un alt mesaj. Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economică! Am trecut împreună prin contextul de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultimii 100 de ani.

În 2020, pentru a salva economia am propus măsuri de salvare a economiei, precum IMM Invest, amânarea plății impozitelor sau a ratelor la bănci și altele. Am lucrat din greu și am reușit. Vă mulțumesc vouă, dragi români! Adevărații eroi sunteți voi!

România a depășit criza economică după doar un an. Pentru perioada următoare, îmi doresc predictibilitate și stabilitate în viața economică.

Ne-am făcut foarte bine treaba, anul trecut ca ministru al Finanțelor, anul acesta ca prim-ministru. Guvernarea României nu este afectată de campania internă din PNL. Interesul românilor este pentru mine cel mai important. Eu aleg să contruiesc!

Guvernul pe care-l conduc a schimbat paradigma guvernărilor din ultimii 30 de ani. Investim și apoi rezultatele sunt împărțite tuturor românilor. România trebuie să devină destinație pentru investițiile cu o valoare adăugată mare. Acesta este doar începutul!

Anul acesta, este posibilă o creștere economică cu două cifre! Vă promit că până în 2024 vom face toate reformele pe care ni le-am asumat atunci când nimeni nu avea curaj.

Îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști. Această guvernare a găsit soluții reale pentru locurile de muncă și investiții. Românii pot avea încredere în mine atunci când vine vorba despre responsabilitate și seriozitate în actul de guvernare”, a spus premierul Florin Cîţu.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României