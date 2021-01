Este vestea momentului pentru absolut toți românii. Chiar premierul Florin Cîțu a făcut anunțul extrem de important în privința viitoarului României. Șeful de la Palatul Victoria susține într-o postare pe o rețea de socializare că țara noastră va avea în 2021 o economie puternică, de care vor beneficia toți românii. Totul se datorează, spune premierul, și reformelor ce urmează să fie implementate.

Cîțu anunță o economie solidă

Șeful de la Palatul Victoria nu se teme de faptul că România ar putea intra într-o criză economică. Mai mult, Cîțu vede un 2021 pe plus din punct de veere economic. Dezvăluirea a fost făcută pe o rețea de socializare. “În 2020 am stopat căderea economiei generată de criză de sănătate și am generat cea mai rapidă revenire din istorie după o perioadă de criză. O revenire a economiei în V.

Reformele pe care le vom implementa în acest guvern, împreună cu tot ce am făcut în 2020, garantează o creștere economică solidă în 2021.

Vom avea o economie puternică și mai eficientă de care să beneficieze TOȚI românii!

#RomaniiTrebuieSaStie”, a scris Cîțu pe facebook.

Bugetul, în Parlament pe 4 februarie

Mai mult, premierul Florin Cîţu spune că Executivul a început pregătirea pentru bugetul anului 2021, iar propunerea este ca acesta să intre în dezbaterea Parlamentului pe 4 februarie. “Am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare şi au un impact bugetar, dar nu pot fi susţinute în totalitate de bugetul anului 2021, (…) toate actele normative, pentru fiecare minister, cu impact bugetar, să vedem unde le punem”, a spus el.

Potrivit lui Cîţu, fiecare ministru trebuie să vină cu o notă de prezentare. Totodată, ministerele care au în subordine operatori economici trebuie “să facă o analiză pe baza rapoartelor contabile”.

“Până pe 4 februarie, fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în Guvern un memorandum care să conţină situaţia actuală a acestor operatori economici, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăţi restante, arierate şi aşa mai departe şi, bineînţeles, un set de măsuri concrete, cuantificabile şi cu termene clare pentru eficientizarea acestor companii”, a indicat premierul.

Conform acestuia, “acordarea unor sume de la buget pentru aceşti operatori economici o să fie condiţionată ferm de respectarea măsurilor menţionate în aceste memorandumuri”. Prim-ministrul a mai cerut ministerelor să prezinte şi situaţia proiectelor de investiţii. “Am văzut din 2016 în 2020 o practică ciudată: proiecte care au fost incluse în buget, unele au fost bugetate, altele nu au fost bugetate, dar şi unele care au fost bugetate şi execuţia a fost foarte proastă”, a explicat el.

Listele respective vor fi trimise la cabinetul premierului şi la Ministerul Finanţelor Publice, iar pe baza lor va fi făcută prioritizarea bugetării proiectelor de investiţii.

Florin Cîţu a subliniat, totodată, că este important ca proiectele ce pot fi finanţate din fonduri europene să fie finanţate în acest fel şi nu de la bugetul de stat. “Săptămâna viitoare începem procedura pentru bugetul din 2021 cu pregătirea limitelor pentru fiecare minister în parte. Propunem ca bugetul să intre în Parlament în 4 februarie, să fie dezbătut atunci şi aprobat”, a afirmat prim-ministrul.

Sursa foto INQUAM / George Calin