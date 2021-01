Cunoscutul economist Adrian Câciu susține că Premierul Florin Cîțu are un motiv bine-întemeiat pentru care a amânat prezentarea bugetului pentru 2021 în Parlament.

Mai exact, Cîțu ar profita în acest mod de prevederea legală care stipulează că, în lipsa bugetului, Guvernul funcționează cu 1/12 din cheltuielile anului trecut, pentru a putea amâna la plată cheltuieli aferente lunii ianuarie.

”Șmecheria cu patent”

”Șmecherie cu talent.

Da, așa cum spuneam în decembrie, va dura doua luni să învețe miniștrii aceștia care sunt ușile pe la ministere și cu ce se mănâncă treaba.

A confirmat Cîțu azi. Ok. Dar șmecheria cu patent e alta.

De ce întârzie bugetul? Pentru ca, pe primele doua luni, să se meargă pe 1/12 din cheltuielile anului trecut.

Așa, și? Mulți nu v-ați da seama de șmecherie. Păi hai să vă luminez:

Șmecheria e folosită pentru a ieși deficitul ESA mai mic, adică pentru a amâna la plată cheltuieli aferente lunii ianuarie.

Nu mult, minim 10 de miliarde lei.

Că o fi TVA, că or fi concedii medicale că or fi plăți pe investiții, se amână cheltuieli că nu ai cum depăși 1/12.”, a scris miercuri economistul Adrian Câciu pe Facebook.

”Cîțu face exact ce a criticat la alți”

”Florin Cîțu face exact ce a criticat la alții si face cu supra de măsură.

Așa a făcut și cu necesarul de finanțare pe care l-a dublat într-un an(la 164 mld lei) când tot el acuza PSD că distruge țara la un necesar de finanțare de 86 de miliarde lei, așa a facut si cu datoria publică pe care a crescut-o într-un an cu 119 miliarde lei uitând ca acuza PSD ca facut datorie publica în trei ani de doar 75 miliarde lei(contravalorea unor deficte anuale de sub 3%).

Cam asta este domnilor.

Pe om nu l-a interesat decât funcția (parcă se numește parvenitism).”, a adăugat economistul.

”Ca la poker!”

”În rest face exact ce acuza la altii. Nici macar copy-paste pentru că el dubleaza sau tripleaza.

Ca la poker! All-in! Sa fie primit, zic!

Cel mai grav este că lipsa strategiei fiscal – bugetare blochează economia. Asta nu înțelege el.

Antreprenorii nu pot face planuri de afaceri fără sa stie cate va fi cadrul fiscal bugetar pe urmatorii trei ani.”, explică Adrian Câciu.

Sursă foto: INQUAM / George Călin.