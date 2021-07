Premierul Florin Cîţu nu a spus dacă vaccinare anti-covid devine obligatorie în rândul cadrelor medicale, însă a subliniat faptul că este de acord cu propunerea privind testarea periodică pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a cadrelor medicale care nu s-au vaccinat.

Mai exact, întrebat în cursul zilei de sâmbătă, dacă în opinia sa medicii ar trebui să fie obligaţi să se vaccineze, primul ministru Florin Cîţu a dat un răspuns vag.

În ceea ce priveşte eventuale restricţii avansate de ministrul Sănătăţii, primul ministru susţine că sunt mai multe propuneri în coaliţie, dar că nu s-a luat o decizie.

Florin Cîțu a subliniat faptul că în primul rând trebuie monitorizată situația pandemiei de coronavirus din România. El a adăugat că este de acord cu unele propuneri, pe când cu altele nu, așa că va aștepta și opinia specialiștilor din domeniu înainte de a lua o decizie finală.

Amintim faptul că în cursul lunii iunie, Ioana Mihăilă anunța că „personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui să se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testează”.

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare.