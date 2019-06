Florin Călinescu s-a înscris în PSD?

O informație de ultim moment a zguduit puternic, duminică, clasa politică. A fost vorba despre zvonurile potrivit cărora acesta s-ar fi înscris în PSD.

Florin Călinescu a reacționat imediat pe pagina sa de socializare și a acordat și un interviu jurnaliștilor de la Antena3.ro.

“Nu m-am înscris în PSD. Nu știu de unde a plecat zvonul ăsta, dar am bănuieli. Probabil pleacă de la faptul că mă mai întâlnesc cu Dan Tudorache, primarul de la Sectorul 1, pentru că înțeleg că acolo m-au dat înscris. Mai mănânc cu Dan din când în când, ne leagă o prietenie veche, ne leagă Rapidul. Mai mult Rapidul acum. Dar mă surprinde eficiența cu care a apărut povestea asta, pentru că am luat masa pe la 12, cineva a dat imediat pe goarnă. Dar în presă, ca și la procuratură, mai trebuie și dovezi, se lucrează cu probe: o adeziune, un carnet de partid, ceva. Era un banc pe vremea cealaltă. Ești gravidă? Așa și așa! Sau ai video? Așa și așa.”, a comentat vedeta de la Pro TV.

Florin Călinescu a menționat că dacă ar fi să se înscrie într-un partid crede că acea formațiune politică ar trebui să facă anunțul cu surle și trâmbițe. „Partidul trebuie să folosească asta ca să-și facă imagine, nu? Păi ce, m-am înscris pe sub mână? Nu facem puțină audiență? PSD, PNL, USR, oricine. Nu vor să facă audiență? Am fost cândva în PNL și am luat 14.000 de voturi și le-a luat Tăriceanu și l le-a dat lui DIaconu care a obținut 9.000 de voturi și i s-a dat mandat. Dacă mă înscriu într-un partid, pentru că sunt și eu regizor și scenarist, facem un eveniment cu ștaif. Aș face și un promo. Deci da, am mâncat o ciorbă de burtă bună, iar Dan una de găină”, a declarat Florin Călinescu, pentru Antena3.ro.

O altă reacție a apărut și pe pagina de socializare a celebrului actor.

„Stiu ca a venit 1 iunie!

Am zis ca o sa zic mai multe dupa aceasta data si asa va fi. Saptamana asta.

Ieri am avut meci greu…

LIVERPOOOOOL for ever!

PS îmi pare rău pentru prietenii acestei pagini in legătura cu asocierea mea cu diverse partide. Acum psd. …”

Te-ar putea interesa și: