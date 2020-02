Seară magnifică la Românii au talent. O puștoaică de doar 15 ani a primit patru de DA după o evoluție care i-a lăsat fără cuvinte pe cei patru jurați. Micuța Larisa a executat un dans perfect, apreciat în primul rând de specialistul juriului, Mihai Petre.

L-a lăsat fără cuvinte pe Florin Călinescu

Mihai Petre a apreciat în mod special dansul tinerei cu mari probleme în familie. Adolescenta are o poveste de viață incredibilă. Are mari probleme cu sora ei. A pufnit-o plânsul exact înainte de a intra pe scenă. „Cel mai bun moment de dans pe care l-am v[zut la Românii au talent. Nu are legatură doar cu emoția, ci și cu execuția”, a spus Mihai Petre, completat de Andi Moisescu.

„Vai de capul meu! Excelent! Ce tare a fost asta mică. Copil din altă dimensiune”, a spus Andi Moisescu.

„Ești de un 10 perfect. Ești fenomen”, a mai exclamat Andra.

Florin Calinescu a încheiat apoteotic jurizarea.”Perfect”, iar tânăra a primit 4 de DA și merge în etapa următoare.

