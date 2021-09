Prima TV a dat lovitura! Florin Călinescu a semnat cu postul de televiziune

Amintim că Florin Călinescu spunea la începutul lunii august că a devenit „consultant pentru mai multe televiziuni”. În acest context, oficialii trustului Clever, din care face parte şi Prima TV, l-au dezvăluit pe Florin Călinescu, conform informațiilor transmise de paginademedia.ro

Florin Călinescu şi-a anunţat despărţirea de PRO TV la jumătatea lunii iulie. Omul de televiziune a spus că nu va mai apărea nici în emisiunea „Românii au Talent”, unde era jurat din 2015.

Anunțul făcut anterior de Florin Călinescu

Florin Călinescu a explicat în ziua de 8 august că va oferi consultanță și consiliere pentru mai multe televiziuni. Totuși, fostul jurat nu a explicat la momentul respectiv despre ce televiziuni sau posturi TV este vorba.

„Niște buni prieteni s-au gândit și ei să ne încrucișăm destinele și să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică. Genul meu e să construiesc, decât să mă dau pe tobogane construite de alții bine judecate de ei și pentru distracția unor audiențe. Am dat un anunțul și cred că nu s-a înțeles foarte bine și atunci vreau să explic rar și pe îndelete”, a spus Florin Călinescu într-un live realizat pe Facebook.

De asemenea, fostul jurat de la „Românii au talent” a spus atunci și că este în căutare de oameni potriviți pentru diversele programe pe care le va implementa.

„Caut oameni, pentru că asta am făcut din 1 decembrie 1995, care să se exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creație. Rămâne să iau legătura cu unele din persoanele care îmi trimit dorințele lor de a lucra împreună. Niciodată nu am făcut și nu pot să fac compromisuri.

Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla săptămâna aceasta despre ce este vorba. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră. Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a completat acesta.