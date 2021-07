FLORIN CĂLINESCU a anunțat ce emisiune va realiza: Mă bate gândul să fac asta! BOMBA anului în televiziune

Este cutremur la PRO TV, odată cu plecarea lui Florin Călinescu, un adevărat simbol al postului de televiziune şi jurat al emisiunii “Românii au talent”.

El a oferit mai multe detalii despre decizia sa pentru Aleph News.

Florin Călinescu reaminteşte că nu este prima dată când a plecat de la PRO TV, însă acum nu-l mai leagă de acest post de televiziune ce-l lega în trecut de Adrian Sârbu, motiv pentru care a şi revenit: “prietenie de o viață, muncă făcută împreună”.

În plus, Călinescu a oferit detalii despre viitoarea lui ţintă, indicând că ar putea reînvia, sub o formă sau alta, celebrul show de satiră politică “Chestiunea Zilei”, care a ţinut milioane de români în faţa micilor ecrane începând cu anul 1996, pe PRO TV şi, pentru o perioadă, pe Tele 7 ABC.

“Chiar de două ori am plecat de la PRO TV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există niciun considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public.

Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru. Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică”, a mai spus actorul şi omul de televiziune Florin Călinescu.