Agenţia de rating Fitch a anunțat că „îmbunătăţit profilul individual de credit al Bucureştiului de la ‘bbb+’ la ‘a’, o clasă mai sus decât ratingul naţional, având semnificaţia unei mari capacităţi de îndeplinire a obligaţiilor”.

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că Fitch a remarcat „performanţa operaţională solidă a oraşului şi un plan de investiţii ambiţios”.

Bucureștiul e „puternic"

Fitch a îmbunătăţit ratingul pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) al Bucureştiului la 'BBB-' cu perspectivă stabilă, în acord cu ratingul României (ratingul municipalităţii nu poate depăşi ratingul ţării)", a arătat, miercuri, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Bucureștiul e „puternic”

Fitch a îmbunătăţit ratingul pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) al Bucureştiului la ‘BBB-‘ cu perspectivă stabilă, în acord cu ratingul României (ratingul municipalităţii nu poate depăşi ratingul ţării)”, a arătat, miercuri, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, unul dintre indicatorii relevanţi luaţi în calcul la evaluare este ajustarea cheltuielilor la venituri (Expenditure Adjustability), unde calificativul Bucureştiului este ”Puternic”.

Fitch Ratings este una dintre cele mai importante agenții de rating din lume, alături de Moody’s Corporation și Standard & Poor’s. Compania are două sedii, unul la New York și celălalt la Londra și a fost înființată în anul 1913 în New York City.

100 de „trolee” noi

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat marți că s-a înțeles cu reprezentanţii firmei Solaris să livreze cele 100 de troleibuze anticipat faţă de graficul propus iniţial în procedura de licitaţie.

Troleibuzele vor putea fi livrate în primul trimestru al anului viitor, în intervalul ianuarie – martie, faţă de martie – octombrie 2024, cum era stabilit în contract.

„Cele 100 de troleibuze, achiziţionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, vor avea 12 m, podeaua complet coborâtă, spaţiu destinat cărucioarelor pentru persoane cu dizabilităţi, vor fi dotate cu computer de gestiune management vehicul cu funcţii GPS, sistem de informare audio-video, aer condiţionat şi au o autonomie minimă de 20 de km.

Garanţia funcţionării va fi de minimum 300.000 km de la data punerii în exploatare sau minimum 5 ani”, a precizat Nicușor Dan, marți, într-o postare pe Facebook.