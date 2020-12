Liderul PSD din Capitală, Gabriela Firea, îl acuză pe Klaus Iohannis că foloseşte vaccinul anti-COVID pentru a convinge oamenii să voteze PNL la alegerile parlamentare de duminică.

Firea s-a dezlănțuit la adresa lui Klaus Iohannis!

„Vaccinarea este folosită ca un subiect de campanie electorala. În ţară nu există vaccinul anti-COVID acum. Este ceva de perspectivă. Nu este moral sa te foloseşti de temerea oamenilor, de preocuparea acestora de a pune capăt acesstui virus.

Preşedintele foloseste acest vaccin ca să convingă lumea să voteze PNL la alegeri

Este lipsă de respect faţă de români să te joci cu vieţiel lor, promiţând vaccin imediat după alegeri.

M-aş fi asteptat ca subiectul măştilor să fie dezbătut în CSAT, în loc să se vorbească despre vaccin. Ni se spune votati PNL ca să aveţi vaccin”, a spus Gabriela Firea la România TV.

Gabriela Firea, despre redeschiderii pieţelor după alegeri

„Se întâmplă tot electoral, la fel ca şi vaccinul. Văzând, probabil, că au scăzut în sondaje, au veni ca şi cum nu s-a întâmplat absolut nimic şi au anunţat înainte de alegeri că redeschid pieţele. Atât cinism cât s-a demonstrat în aces an nu am văzut în 10 ani de politică. Mai greşim, încercăm să îndreptăm, mai cerem şi scuze. eu nu am văzut de la acest ministru sau de la preşedinte să recunoască că au gresit. Din păcate asta este politica în România”, a spus prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea.

De asemenea, Gabriela Firea a scris o postare despre Klaus Iohannis pe contul său de Faceebook.

”Cine sapa groapa altuia cade el in ea – spune o vorba din batrani. În seara aceasta, Klaus Iohannis s-a comportat iar ca un secretar de partid si nu ca un presedinte de tara, care trebuie sa asigure echilibrul si impartialitatea (scrie in Constitutue). A vorbit despre vaccin, precum Plicusor de apa calda, si a chemat lumea la vot, nu pentru a fi mai bine in tara sau pentru un program de guvernare salvator, ci pentru a “scapa de Pee – see – deee”.

Atat s-a putut! Ramane cum am stabilit, cu groapa si cel care o sapa”, a scris fostul primar al Capitalei.