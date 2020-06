Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că cea mai mare realizare este că a „redat Primăria Capitalei bucureştenilor” şi a smuls-o „din ghearele celor 4-5 firme căpuşă” care au subjugat bugetul Bucureştiului timp de 20 de ani.

Firea spune că, pentru a-și desfășura activitatea așa cum se cuvine în fruntea Primăriei Generale, a trebuit să sacrifice tocmai ce are cel mai de preț: timpul petrecut alături de familia sa.

”Nu știu cât mai suportă soțul absența mea din familie”

”Pe vremea când lucram în televiziune, am realizat și emisiunea ”Primărie, te iubesc !”. A fost ceva de munca la ea.

Cine putea să știe că soarta mă va duce chiar la Primărie? Și aici, aceeași poveste: multă muncă, implicare, dorință de a debloca și finaliza proiecte. Lucru până seara târziu.

Le cer iertare copiilor mei pentru ca sunt o mamă mereu în viteză. Nu știu cât mai suportă soțul absența mea din familie. Am vrut să mă implic sută la sută. Nu m-am menajat.

Am mai și greșit, ca orice om. Nu a fost din rea-credință. Și nu renunț, am făcut multe, mai am multe de continuat și început.

”Servicii scumpe și de proastă calitate”

Iată cum văd eu cei patru ani scurși de la jurământul față de bucureșteni. Vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și, foarte important, timp pentru familie și prieteni!”, a scris Gabriela Firea marți pe Facebook.

În filmul care însoțește postarea, în care prezintă realizările mandatului său de Primar General, Gabriela Firea spune:

”Am repornit toate proiectele blocate din Capitală şi le-am finalizat sau sunt aproape de finalizare, dar înainte să prezint rezultatele mele concrete, vreau să aduc aminte tuturor că cea mai mare realizare este că am redat Primăria Capitalei bucureştenilor.

Am smuls-o încă din primul an de mandat din ghearele celor 4 -5 firme căpuşă PDL – PNL, care au subjugat bugetul Capitalei timp de 20 de ani, firme abonate la contractele cu Primăria Capitalei, care prestau servicii scumpe, chiar şi de zece ori mai scumpe şi de proastă calitate”.

”Economii mari la buget”

Ea a afirmat că, prin înfiinţarea companiilor municipale, s-au făcut economii mari la buget şi se asigură proiecte de calitate pentru toţi cetăţenii.

”Compania Municipală de Consolidări, spre exemplu, a realizat în doar 2 ani cât cei dinaintea noastră în peste 20 de ani şi anume 200 de clădiri pericol public sunt puse în siguranţă, iar 20 sunt deja consolidate.

Compania Străzi, Poduri, Pasaje realizează lucrarea de infrastructură de la Prelungirea Ghencea şi a reparat în timp record podurile Grant şi Străuleşti. Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează intens la pasajul Doamna Ghica, pe care îl finalizăm în această toamnă şi la un cartier de locuinţe sociale.

Finalizarea Spitalului Metropolitan

Compania de Iluminat a scos oraşul din beznă, montând stâlpi în cartiere în care până acum doar soarele aducea lumina. Primăria a devenit o instituţie în care investitorii sunt primiţi cu respect, nu le mai cere nimeni comisioane sau favoruri ca pe timpul majorităţii PDL-PNL. Cetăţenii sunt ascultaţi şi sprijiniţi”, a spus Firea.

Primarul General a dat asigurări că va finaliza Spitalul Metropolitan cu sprijinul celor care apreciază oamenii care construiesc şi nu pe cei care-şi ”fac un titlu de glorie din a dărâma”.

”Ei se unesc în ură, şantaj şi răzbunare. Eu rămân alături de toţi bucureştenii şi de cei care sunt de generaţii aici şi de cei care au venit în Capitală la studii sau la serviciu şi au rămas ca şi mine. Pentru noi toţi, Bucureştiul este casa noastră, familia noastră”, a afirmat Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, ce s-a făcut în ultimii 20 de ani în Voluntari este ”o mândrie naţională”.