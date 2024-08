Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, începând cu 1 septembrie, Guvernul României va lansa un program ambițios, cu o finanțare de peste un miliard de euro, destinat creșterii purceilor. Scopul principal al acestui program este de a diminua semnificativ importurile de carne de porc în următorii ani.

Barbu a menționat că, începând din 15 iunie, s-a decis investiția în aproape 45.000 de locuri de cazare pentru sectorul de reproducție a porcilor. Aceste investiții, care vor fi finalizate până la sfârșitul anului, vor permite României să producă aproximativ 1,3 milioane de purcei, care vor fi crescuți în fermele de îngrășare din țară.

Extinderea acestui program va continua, iar în următorii patru ani se estimează că România va atinge un efectiv de 8,7 milioane de capete de purcei și porci grași, ceea ce va aduce un grad ridicat de autosuficiență în producția de carne de porc.

„Am luat o decizie în 15 iunie, când am ajuns la ministerul Agriculturii și am discutat cu premierul Marcel Ciolacu: am investit în aproape 45.000 de locuri de cazare în sectorul de reproducție porc. Le vom finaliza anul acesta, asta înseamnă că România va mai produce 1,3 milioane de purcei care vor merge în fermele de îngrășat din România.

Acest program îl vom extinde. Începând cu 1 septembrie vom lansa un program de peste 1 miliard de euro pentru fermele de reproducție în sectorul de porc, ceea ce face ca România, în următorii patru ani, să ajungă la un efectiv de purcei și de porc gras de 8,7 milioane de capete, ceea ce ne-ar aduce gradul de suficiență”, a explicat Florin Barbu.