Miliardarul Elon Musk, una dintre cele mai influente personalități din domeniul tehnologiei și un apropiat al fostului președinte american Donald Trump, a transmis un mesaj puternic despre situația politică din România. Acesta și-a exprimat sprijinul față de Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din România, și ideile acestuia privind suveranitatea națională.

Romania deserves its own sovereignty! 🇷🇴 https://t.co/CtRnABP2yO

Într-o postare făcută pe rețeaua sa de socializare X (fosta Twitter), Musk a redistribuit o declarație a lui Călin Georgescu, adăugând un mesaj clar: „România merită să aibă propria suveranitate!”.

Această reacție a lui Musk vine pe fondul dezbaterilor aprinse din România cu privire la influențele externe asupra politicii interne, în special cele atribuite miliardarului George Soros.

Postarea lui Musk a devenit rapid virală, acumulând milioane de vizualizări și mii de comentarii. Mulți au interpretat gestul său ca un semnal clar de susținere pentru Călin Georgescu, un politician care se definește prin discursul său naționalist și suveranist.

Călin Georgescu a declarat recent că, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale, va lua măsuri drastice împotriva rețelei Soros din România. El a afirmat că rețeaua influențată de Soros a avut un rol important în slăbirea suveranității țării și că eliminarea acesteia este esențială pentru viitorul națiunii.

„Avem modalități de a face acest lucru. Știm cine sunt, e foarte clar. Din punctul meu de vedere, în prima zi oficială, toată rețeaua Soros va fi interzisă personal de către mine”, a spus Georgescu într-un interviu televizat.

Aceste declarații au fost intens comentate atât în România, cât și la nivel internațional, în special în cercurile conservatoare și suveraniste. Ele au atras atenția unor personalități influente, printre care și Elon Musk, care și-a exprimat sprijinul indirect prin redistribuirea declarațiilor lui Georgescu.

Aceasta nu este prima dată când Elon Musk comentează pe subiecte legate de România. Recent, el a redistribuit și o postare despre judecătoarea Simina Tănăsescu, implicată în anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

În mesajul distribuit de Musk, se sugerează că Simina Tănăsescu are legături cu organizațiile finanțate de George Soros, iar decizia Curții Constituționale de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale ar fi fost influențată de aceste conexiuni. Postarea menționează că Tănăsescu a fost anterior membră a consiliului de administrație al Institutului pentru Politici Publice, o organizație despre care se afirmă că face parte din rețeaua Soros.

Aceste afirmații au stârnit reacții puternice în România, unde subiectul anulării alegerilor este unul extrem de sensibil. Mai mulți analiști politici consideră că intervenția lui Elon Musk în acest context subliniază importanța pe care o acordă suveranității naționale și lupta împotriva influențelor globaliste.

Interesul lui Musk pentru situația politică din România nu a trecut neobservat. La nivel internațional, mesajul său a fost preluat de numeroase publicații conservatoare și naționaliste, care văd în el o susținere clară pentru mișcările suveraniste din Europa de Est.

🇷🇴JUDGE WHO OVERTURNED ROMANIAN ELECTION LINKED TO SOROS NETWORK

Elena Simina Tănăsescu, the judge behind Romania’s shocking election reversal, has deep ties to Soros-backed NGOs.

She previously sat on the board of the Institute for Public Policy, part of the Soros network.… https://t.co/GXmzbgb2sf pic.twitter.com/Kx3yPTt8Cj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 18, 2025