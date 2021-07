Chiar și așa, toată lumea este cu ochii pe EURO 2020. Anglia, Spania, Italia, Belgia, Danemarca, Cehia, Elveția și Ucraina luptă pentru marele trofeu, iar meciurile din sferturile de finală vor avea loc vineri și sâmbătă.

Anglia, principala favorită la câștigarea EURO 2020

Anglia a arătat bine la EURO 2020 și a confirmat așteptările. Astfel, britanicii sunt văzuți cu prima șansă la câștigarea turneului continental, având cota 3.05 la 888sport. Ei au câștigat o grupă cu Croația, Cehia și Scoția fără să primească gol, iar apoi au eliminat Germania în optimile de finală. Britanicii pot profita și de faptul că vor juca la Londra, dacă vor ajunge în semifinale ori finală.

Conform informațiilor din secțiunea cote pariuri EURO 2020 la 888sport, Spania este a doua favorită. Ibericii au cota 4.20, într-un moment în care au arătat un parcurs oscilant la EURO 2020, cu remize contra Suediei și Poloniei, victorie la scor contra Slovaciei și mult dramatism în optimi contra Croației, în victoria cu 5-3.

Pentru mulți oameni, Italia este cea mai solidă echipă de la EURO 2020. Squadra Azzurra e creditată pe 888sport cu șansa a treia să câștige trofeul, având cota 4.70. Italia nu a mai pierdut un meci din septembrie 2018 și este o echipă de-a dreptul impresionantă. S-a calificat la pas din grupa A, iar în optimi a trecut de Austria în urma prelungirilor.

Cu șansa a patra este creditată Belgia (numărul 1 în clasamentul FIFA), care are cota 8.00. Lotul foarte valoros al belgienilor a ajuns la maturitate, iar jucători precum Lukaku și De Bruyne au confirmat așteptările. Ei au obținut patru victorii la EURO 2020 și au învins și campioana din urmă cu patru ani, Portugalia, în optimi.

În ceea ce privește celelalte echipe prezente în sferturi, Danemarca are cota 11.00, Cehia 26.00, la fel ca Elveția, în timp ce Ucraina are cota 34.00.

Programul sferturilor de finală EURO

Vineri, de la ora 19:00: Elveția – Spania (pe Krestovsky Stadium, Sankt Petersburg)

După succesul spectaculos în fața Franței, Elveția a ajuns în premieră în sferturile de finală la un Campionat European. Va avea în față o echipă de tradiție, Spania, care a câștigat de trei ori trofeul. Statistica este de partea ibericilor, aceștia pierzând un singur meci din cele 22 contra Elveției. Ultima dată, Spania a învins Elveția cu 1-0 într-un meci din Liga Națiunilor, în 2020.

Dacă Elveția a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a ajunge în sferturi, Spania a jucat și ea în prelungiri. A învins Croația cu 5-3 și continuă astfel lupta pentru trofeu. De altfel, este favorită clară la calificarea în semifinale, având cota 1.33 la 888sport. În schimb, Elveția are cota 3.30. Ibericii au cota 1.68 pentru o victorie în primele 90 de minute, egalul are cota 3.80, iar succesul elvețienilor are 5.50.

Vineri, de la ora 22:00: Belgia – Italia (pe Allianz Arena din Munchen)

Fără niciun dubiu, este capul de afiș al sferturilor de finală de la EURO 2020. Se întâlnesc două echipe într-o formă excelentă, care și-au confirmat statutul de favorite. De asemenea, ambele au o revanșă de luat, după ce la EURO 2016 au fost eliminate tocmai în sferturile de finală.

Italia a învins Belgia de 14 ori în cele 22 de partide, pierzând doar patru. Așadar, pornește cu prima șansă. De altfel, 888sport îi oferă cota 1.65 să ajungă în semifinale, în timp ce Belgia are 2.20. Pentru cotele din timpul regulamentar, Italia are 2.35 la victorie, egalul are 3.10, în timp ce victoria belgienilor are 3.40.

Sâmbătă, de la ora 19:00: Cehia – Danemarca (pe Olympic Stadium din Baku)

Forța grupului danezilor îi face favoriți în confruntarea cu Cehia, echipa fiind și mai unită după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren. Cota pentru calificarea nordicilor este 1.55, în timp ce Cehia are cota 2.40. Se anunță totuși un meci echilibrat, mai ales dacă ne uităm pe cotele din timpul regulamentar. Danezii au 2.07 la victorie în 90 de minute, egalul are 3.25, iar victoria cehilor are 4.00. Totuși, sunt suficiente argumente pentru ca Cehia să obțină o calificare. A arătat în succesul contra Olandei de ce este în stare și are și un ascendent moral, având în vedere că au pierdut doar 2 din cele 26 de partide disputate până acum împotriva Danemarcei.

Sâmbătă, de la ora 22:00: Ucraina – Anglia (pe Stadio Olimpico din Roma)

Principala favorită de la EURO 2020 are un meci aparent facil, contra Ucrainei. O echipă care a obținut deja cea mai bună performanță a sa la un Campionat European, ce a impresionat totuși prin organizarea de joc. Dar Anglia este și ea pragmatică și mai pregătită ca oricând să câștige în premieră Campionatul European, având un moral excelent după succesul contra Germaniei.

În plus, britanicii au pierdut doar una din cele șapte partide contra ucrainenilor. Așadar, ei sunt mari favoriți să obțină calificarea, având cota 1.17 la 888sport, în timp ce Ucraina are cota 5.00. Englezii au cota 1.40 pentru un succes în 90 de minute, egalul are cota 4.50, iar victoria ucrainenilor are cota 10.00.

În semifinala de pe 6 iulie se vor întâlni câștigătoarea din meciurile Belgia – Italia și Elveția – Spania, iar pe 7 iulie se vor duela învingătoarele din meciurile Ucraina – Anglia și Cehia – Danemarca. Finala e programată pe 11 iulie.

Cristiano Ronaldo, favorit să câștige titlul de golgheter

Cu prima șansă la câștigarea titlului de golgheter este creditat Cristiano Ronaldo. Starul portughez a marcat 5 goluri și a ajuns la 14 reușite la Campionatul European, un adevărat record, însă a părăsit competiția deja.

Chiar și așa, CR7 are cota 2.10 la 888sport să fie golgheterul EURO 2020. În spatele său se află cehul Patrik Schick, autor a patru goluri, care are cota 6.00. Aceeași cotă o are și britanicul Raheem Sterling, care a marcat de trei ori până acum. Tot cu trei reușite, Lukaku are cota 8.00 să fie golgheterul EURO 2020.

Cotele afișate în acest articol pot surveni modificări în orice moment.