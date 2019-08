Daniela Dincă a dat mai multe detalii în cazul Caracal. Ea a vorbit și de episodul în care a trecut cu mașina prin fața casei tatălui săi în clipa în care Alexandra se afla sechestrată acolo. Motivul pentru care s-a aflat în zonă a fost declarat chiar de ea.

„Eram în interes de serviciu, am fost la Dăbuleni, urma să revin la Arad fiindcă la 6 eu aveam pe cineva care trebuia să-mi vină la firmă, eram în întârziere. Eram împreună cu fratele meu și cu angajata. Am plecat noaptea și am ajuns dimineața acolo. Eu miercuri dimineața am plecat”, a comentat aceasta.

Ea a susținut că nu-l mai văzuse pe tatăl său de la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, de la înmormântarea bunicii sale.

„În ultimii ani nu am vorbit prea des, aproape deloc. Nu se stricaseră relațiile, doar nu se mai comunica”, a spus Daniela Dincă.

Deși toată lumea a aflat că Gheorghe Dincă a fost internat, potrivit unor date oficiale, de opt ori la psihiatrie, fiica lui, a spus că nici ea și nici alți membri ai familiei nu au știut de acest lucru.

„Eu, personal, nu am știut. Și nici frații mei și nici mama mea. Internările au fost în perioada când mama lucra în italia, autoritățile nu ne-au informat”, a declarat Daniela Dincă.

Întrebată ce mesaj ar vrea să-i transmită tatălui său dacă ar fi să-l vadă, fata sa l-ar întreba în primul rând dacă e adevărat ce s-a întâmplat.

„Și ar fi mai multe de spus. L-aș întreba dacă s-a gândit vreo clipă la viața copiilor lui și a celor două suflete pe care se zice că le-a omorât. Mama supraviețuiește foarte greu în aceste momente. E o mamă care a avut grijă de patru copii, nimeni nu a dorit să ajungă aici. După răpirea Luizei, mama a locuit acolo, dar nu a văzut nimic suspect”, a comentat fiica lui Dincă.

Te-ar putea interesa și: