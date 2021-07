Faraonul de la Madrid a surprins pe toată lumea! A venit înarmat la un botez din Capitală (FOTO)

La finalul săptămânii trecute, Bogdan Iulian Iordache, supranumit Faraonul de la Madrid, a venit în România pentru a participa la botezul unui cunoscut interlop, Feraru.

Faraonul de la Madrid a venit însoțit de soția sa, dar și de 12 bodyguarzi. Imediat ce au aterizat pe aeroportul Otopeni, Faraonul și soția sa au fost luați de cei 12 oameni care îi asigurau protecția, aceștia având asupra lor arme de foc.

Bogdan Iulian Iordache și soția sa s-au delectat cu mâncarea și băuturile fine pe care gazdele botezului le-au pus la dispoziția invitaților. Potrivit cancan.ro, petrecerea s-a întins până noaptea târziu. Invitații au dansat și au dat dedicații peste dedicații. Evident, nu au fost lăsate de o parte cadourile și plicul cu bani.

Faraonul de la Madrid a mai fost în România, alături de soția sa, pentru a participa la botezul fratelui său, Mircea Nebunul.

Sursa anterior citată spune că la acest botez, Faraonul de la Madrid a cheltuit nu mai puțin de 30.000 de euro. La botez, soția acestuia a purtat un costum Philipp Plein care era încrustat cu pietre Swarovsky.

Faraonul de la Madrid se înțelege foarte bine cu Mircea Nebunu, motiv pentru care, atunci când acesta a fost jignit de către Nelson Mondialu, Faraonul a sărit imediat în ajutorul său.

”Îi dau umilință maximă pentru ce a făcut el. Eu am o firmă de transporturi aici, am afaceri legale și mai puțin legale. Eu cu el am fost prieten pe Facebook, dar m-a blocat, de invidie cred. Eu fac lucruri excentrice, ce nu face nimeni în toată România. Am mers cu tancul, avioane, rachete, lamborghini! Orice am! Vacanțe în Dubai, 30 de bodyguarzi, Nelson nici nu visează la așa ceva. Pai i-am luat neveste-mii chiar acum o haină de 11.500 de euro, cu banii jos! Toți mă cunosc drept Faraonul de la Madrid. Eu sunt prieten cu Mircea și cu Vali Nebunu, frații mei, iar Nelson i-a jignit. Nu suport așa ceva. El s-a băgat aiurea în scandalul cu Neguș, să-și vadă de familia lui. Nu-i normal să sar și eu cu scandal?”, spusese interlopul craiovean stabilit de mulți ani în Spania.