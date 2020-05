Ultima editie a acestui sezon va putea fi urmarita, in direct, sambata aceasta, de la ora 00:30, imediat dupa desemnarea castigatorului “Survivor Romania”.

“Va fi o editie de colectie, avand in vedere ca vom intra, in direct, la foarte scurt timp dupa ce se va afla cine va fi detinatorul trofeului <Survivor Romania>. Desemnarea marelui castigator < Survivor Romania>, prin votul publicului, va naste emotii, va aprinde pasiuni. Astept cu nerabdare deznodamantul, decizia celor de acasa. Am si eu emotii pentru ca in tot acest timp in care s-a desfasurat competitia <Survivor Romania>, i-am urmarit pe concurenti, i-am cunoscut apoi in emisiune, pe masura ce au iesit din concurs, le-am cunoscut familiile, apropiatii, am aflat lucruri extraordinare despre fiecare”, a declarat Cosmin Cernat.

Emisiunea “FanArena” le-a adus telespectatorilor dezvaluiri in exclusivitate din Republica Dominicana, interviuri memorabile cu cei eliminati din competitie, marturii ale membrilor familiilor, ale prietenilor celor care au facut totul pentru a-si depasi limitele intr-o batalie unica, care a cucerit milioane de fani.

Nu pierdeti sambata, imediat dupa Marea Finala “Survivor Romania”, o editie incendiara “FanArena”, prezentata de Cosmin Cernat, la Kanal D!