Facturile vor fi mai mari din luna aprilie a acestui an, o veste pe care niciun român nu dorește să o audă.

Legea 357, cea care a fost aprobată de Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis, prevede ca, de la 1 aprilie, prețul pentru transport și distribuție la energie electrică și gaze să fie majorat.

Drept urmare, legea trebuie respectată, iar toate organismele, chiar și ANRE, trebuie să o pună în aplicare.

În ceea ce-i privește pe români, momentan nu se știe exact ce se va întâmpla. Autoritățile i-au asigurat pe oameni că facturile nu vor crește de luna următoare, dar specialiștii spun că adevărul este undeva la mijloc.

Asociația Energie Inteligentă a făcut o analiză care arată că facturile le curent electric nu se vor modifica, ele fiind compensate de stat, însă lucrurile stau diferit atunci când vorbim de facturile la gaze naturale. Pentru ele, românii vor plăti cu până la 5% mai mult.

Firmele vor trebui să plătească mai mult

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, spune că firmele mici, cu un consum sub 50 de mii de MWh/an, vor avea o creștere de 1-2 procente.

În acest timp, companiile mari, cu un consum care trece de 50 de mii de MWh/an, vor trebui să plătească facturi mai mari chiar și cu 10%.

”În conformitate cu legea, autoritatea de reglementare a trebuit să procedeze la modificarea tarifelor de transport și distribuție, cuprinzând costurile amânate din anii 2021 și 2022, costuri în special legate de achiziția diverselor mărfuri, inflație, creșteri de taxe și tarife.

Pentru energie electrică nu ar trebui să existe nicio modificare în valoarea prețului.

La gaze naturale, având în vedere că majoritatea consumatorilor casnici au un preț facturat sub prețul plafonat, asta înseamnă că în luna următoare li se vor adiționa aceste noi tarife la prețul care există în momentul de față. Ceea ce îi aduce în situația de a plăti mai mult decât în februarie sau martie, dar sub prețul plafonat, deci sub 0.31 lei/KWh cu TVA inclus”, a declarat acesta la Antena 3.