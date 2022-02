Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a povestit recent modul în care a încercat în fața judecătoarei să scape de pedeapsa cu închisoarea după scandalul privind schimbul de terenuri în care a fost implicat și Ministerul Apărării.

Atunci, omul de afaceri a fost condamnat definitiv, în data de 20 mai 2013, la 3 ani de închisoare cu executare.

Ce i-a spus Becali judecătoarei

Milionarul a vorbit, la Trinitas TV, despre cum nu înțelegea de ce este considerat un hoț că ar fi furat 800 de mii de dolari, încercând să prezinte acte prin care a arătat că donase până atunci 30 de milioane de euro, legal

”Păi cum să-l bagi pe unul la pușcărie… îi spun: ‘Doamna judecătoare, cât am furat? 800.000 de dolari? Că așa a zis, că Becali a negociat ca să se îmbogățească’.

Eu am spus: ‘Poftim, am adus dovezi că am oferit 30 de milioane de euro donații cadou’. Am acte, pot demonstra. Cât de hoț sunt, dacă eu am făcut donații de 30 de milioane de euro?”, a mărturisit Becali, într-o emisiune la Trinitas TV.

De ce a făcut Becali închisoare

Conform procurorilor, în perioada 1996-1999, în calitate de administrator al terenurilor domeniului proprietate publică a statului din zona Voluntari (fosta Fermă Roşia), MApN a efectuat două schimburi de terenuri cu Gigi Becali, suprafaţa totală cedată acestuia în urma celor două schimburi fiind de 28,89 hectare de teren arabil intravilan.

Schimburile au avut drept consecinţă prejudicierea statului român cu suma totală de 892.758 de dolari.

Dumitru Dragomir, povestiri despre Becali

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat cele mai recente declarații ale lui Gigi Becali. Cel poreclit ”Corleone” a reacționat după ce finanțatorul celor de la FCSB a răs când a aflat de oferta pe care ar fi refuzat-o MApN pentru CSA Steaua, estimată la 50-100 de milioane de euro.

Mai mult, Becali a spus că posibilii investitori, care ar fi din America potrivit lui Victor Pițurcă, ar da mai bine 10 milioane de euro și ar cumpăra locul din Liga 1 și numele FCSB.

”Cu 50 de milioane nu plătești nici stadionul. Ce avere este acolo… Au atâta teren. Doar terenul face 100 de milioane de euro!

La ora actuală, Steaua este cel mai tare club din această țară, datorită stadionului nou și terenurilor pe care le are acolo, plus sală de sport și tot ce au acolo. Este o avere!”, a spus Dragomir.