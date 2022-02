Nicolae Ciucă, față în față cu președintele APAPR: Dezbate îmbunătăţirea legislaţiei pentru Pilonul 2 şi 3 de pensii

În acest context, au fost aduse în dezbatere propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ care să asigure o funcţionare mai bună, atât a sistemului de pensii private obligatorii, respectiv Pilonul 2, dar şi a pensiilor private facultative, adică Pilonul 3.

Totodată, participanţii au analizat cadrul de reglementare, punctând nevoia de consolida asigurarea sustenabilităţii pensiilor din cadrul Pilonului 2. Mai mult, au fost subliniate importanţa digitalizării funcţionării sistemului de pensii private, dar şi flexibilizarea regimului de reglementare aplicabil investiţiilor din fondurile de pensii private.

”Am fost foarte plăcut surprinși că și domnul prim-ministru și aparatul său de lucru cunoșteau foarte multe aspecte relevante dintre cele pe care le-am prezentat. Am avut o discuție foarte bună, trei teme centrale de discuție, care urmăresc programul PNRR și jalonul de îndeplinit în acestă perioadă, respectiv creșterea contributiei la pilonul 2 la 4,75% din venituri potrivit atât jalonului PNRR cât și strategiei fiscal-bugetare.

Propunerea noastră pentru un efort bugetar ușor de făcut pentru guvern, contribuția să crească cu jumătate de procent în fiecare dintre cei doi ani rămași până în 2024”, a declarat Mihai Bobocea, președintele Asociației Pensiilor Administrate Privat.

Amintim că Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) reuneşte toţi administratorii de fonduri de pensii şi băncile depozitare din România, sumele gestionate de companiile membre ale organizației ridicându-se la aproape 19 miliarde de euro în momentul de față.

Ce părere are Nicolae Ciucă despre procentul de 9,4% din PIB trecut în PNRR pentru pensii?

Anterior, Nicolae Ciucă a explicat că, la discuția de la începutul lunii ianuarie cu președintele Klaus Iohannis, miniștrii au fost de acord că procentul de 9,4% din PIB trecut în PNRR pentru pensii „nu ar fi suficient”.

„La discuția pe care am avut-o împreună cu domnul președinte cu fiecare ministru în parte s-au discutat mai multe subiecte. A fost și acesta și atunci am fost la fel de clari în ceea ce privește posibilitatea de renegociere. Este adevărat, domnul ministru a prezentat și atunci și de altfel a discutat și cu mine că acest procent de 9,4 nu ar fi suficient, suntem cu toții de acord cu el, dar am stabilit să se demareze procesul de reformă a pensiilor în general”, a declarat premierul.

Acesta a fost întrebat și dacă președintele și-a dat acordul. Astfel, Nicolae Ciucă a spus următorul lucru.

„Nu s-a pus problema de acord sau nu aprobării acestui subiect. A fost doar un subiect de discuție”, a spus premierul.