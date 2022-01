Invitat la România Tv, Gigi Becali a vorbit despre vaccinarea anti-covid. El susține că este foarte sigur că Patriarhul Daniel nu s-a vaccinat şi crede că inclusiv preoţii care au făcut serul împotriva COVID-19 s-au „lepădat” de la credinţă.

Totodată, el a vorbit și despre scandalul declanşat de tenismenul Novak Djokovic care a fost expulzat din Australia şi nu a putut participa la turneul Australian Open.

Becali susține că se consideră frate cu sportivul, însă decizia sa de a veni în Australia a fost o ”mare tâmpenie”, în condițiile în care autoritățile de acolo au impus anumite reguli stricte.

„Mă simt frate cu Djokovic prin ortodoxie şi prin sfânta împărtăşanie. Suntem la picioarele lui Hristos prin împărtăşanie. El a făcut o mare tâmpenie. Dacă nu mă primeşti acasă, eu nu vin la tine acasă. Din moment ce oamenii au făcut un turneu în Australia, în casa lor, şi au pus nişte reguli. Băi, n-ai vaccin, nu intri în casă! Cum eu am dreptul să pun o substanţă în mine sau să nu o pun, aşa are dreptul şi Australia să zică: în ţara mea nu intri!”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Becali a mai adăugat că în opini sa, statul face abuz de medicilă, dar și de dictatură medicală, adăugând că nu se va vaccina în niciun caz, indiferent de situația în care va ajunge.

„Am mers până acolo încât am zis că eu şi copiii mei. Dacă statul face un abuz de medicină şi spune dictatură medicală, am zis ne baricadăm în curtea noastră, stăm în casa noastră, nu mai luăm contact cu ei. Să fie sănătoşi, ei toţi vaccinaţii, să stea ei între ei. Dar tot nu mă vaccinez! Da, la mine curte. Mor de foame. Dacă are cineva să-mi dea de mâncare, dacă nu mor de foame, dar tot nu fac vaccinul”, a spus patronul FCSB.

Referitor la vaccinarea politicienilor, Gigi Becali susține că nici preşedintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban şi nici Florin Cîţu nu ar crede în vaccin, el făcând referire totodată și la coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid, Valeriu Gheorghiță.

Gigi Becali, despre vaccinarea lui Klaus Iohannis

„Nu cred nici ei în vaccin. Ce crezi? Iohannis, Orban şi Cîţu s-au vacccinat? La vrăjeală! Gheorghiţă s-a vaccinat? Mama lui Gheorghiţă era în spital şi a întrebat-o o băbută: maică, tu nu te vaccinezi? Nu, maică, băiatul tău e Gheorghiţă. Mi-a zis să nu mă vaccinez. S-au vaccinat ei? Păi nu ştiu ei ce e vaccinul?”, a mai spus Becali.

Totodată, el a prezentat și un remediu pentru cei care nu vor să se vaccineze. Becali susține că rugăciunea și mirul sunt eficiente.

„Aţi fost super fraieri (că v-aţi vaccinat, n.red)! Mai există remediu şi pentru vaccin! Marele mir! Te ungi din nou cu marele mir, faci lepădările şi ai scăpat de otrava din corp! Vaccinul înseamnă lepădare. Ca să scapi de lepădare, zici că n-ai ştiu, fă rugăciunile de lepădare, sfântul şi marele mir de la botez şi ai scăpat!”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

În cadrul emisiuni de la România tv, moderatorul Victor Ciutacu i-a amintit milionarului că mai mulți ierarhi din Biserica Ortodoxă Română care s-au vaccinat. În acest context, Becali susține că aceștia s-au lepădat.

„Da, s-au lepădat! Toţi care s-au vaccina s-au lepădat! Vai de capul lor ce vor păţi! Pariarhul nu s-a vaccinat. Ştiu sigur eu! A zis aşa de emoţie. L-au întrebat 20 de jurnalişti şi de emoţie a zis că da, da, ne-am vaccinat”, a mai spus Becali.