Gigantul auto chinez Chery Auto va construi o fabrică de mașini în România, după ce a înființat o fabrică similară în Spania. Urmează ca anul viitor să înceapă lucrările și în țara noastră.

Marcus Du, brand manager pentru România, a oferit mai multe informații. El spune că gigantul din China selectează în momentul de față partenerii.

Acesta a amintit și de faptul că producătorul de automobile a înființat deja o fabrică în Spania. Totodată, a început livrările în Polonia, Spania și Ungaria.

Potrivit declarațiilor făcute de brand manager, compania intenționează să se lanseze și în alte țări, precum Germania, Italia, Republica Cehă, în viitorul apropiat.

„În prezent, selectăm parteneri. În ceea ce privește înființarea unei fabrici, am putea lua în considerare acest lucru în viitor. Fabrica va veni anul viitor sau mai târziu. Am înființat deja o fabrică în Spania și am început livrările în Polonia, Spania și Ungaria. Intenționăm să ne lansăm în alte țări, precum Germania, Italia, Republica Cehă și România în viitorul apropiat”, a spus el pentru G4Media.