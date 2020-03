Numărul de persoane care au murit din cauza coronavirusului în Marea Britanie este acum de 1.408 după ce astăzi au fost anunțate încă 180 de decese. Departamentul de Sănătate a înregistrat până în prezent 22.141 de cazuri pozitive de Covid-19 în Marea Britanie, scrie The Sun.

Pacienții britanici aveau vârste cuprinse între 32 și 98 de ani și toți, cu excepția a patru pacienți (cu vârste cuprinse între 56 și 87 de ani) aveau și alte boli pentru care se tratau.

Situația în fiecare țară din Regatului Unit

În Anglia s-au înregistrat 159 de noi decese, numărul total al morților ajungând la 1284.

A statement from NHS England today read: „A further 159 people, who tested positive for the Coronavirus (Covid-19) have died, bringing the total number of confirmed reported deaths in England to 1,284.”

Astăzi, Scoția au fost înregistrate încă șase decese, ceea ce a dus numărul total de morți din țară la 47. Până în prezent, 1.563 de persoane din Scoția au fost testat pozitiv cu virusul, mai multe cu 179 față de ziua de ieri.

Institutul de Sănătatea Publică galez a anunțat că 62 de persoane au murit în Țara Galilor, după 14 alte decese înregistrate de la cifrele comunicate ieri. Numărul persoanelor afectate de virus în Țara Galilor este de 1451.

În Irlanda de Nord, 22 de persoane au murit în urma virusului. În țara din vestul Angliei sunt infectate până în prezent 533 de persoane.