HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs – un departament public al guvernului britanic) a trimis e-mailuri în care a anunțat anagajații care dintre cele 13 coduri fiscale vor fi utilizate în următorul an financiar. Actualul an fiscal a început pe 6 aprilie, iar HMRC trimite e-mail-uri contribuabililor prin care le cere să se pregătească pentru schimbare, scrie express.co.uk.

Codurile fiscale, folosite de angajator

E-mailurile sunt trimise celor care trebuie să respecte codul fiscal și să verifice dacă este corect pentru noul an financiar. Un cod fiscal greșit poate costa un contribuabil mii de lire sterline în taxe plătite, deși banii pot fi recuperați de la HMRC. Codul fiscal este folosit de angajator sau de furnizorul de pensii pentru a determina ce impozit pe venit sau pe pensie trebuie plătit.

Codurile fiscale sunt numerele date de HMRC pe o fișă de plată sau pe documentele fiscale.

Potrivit cercetărilor Canada Life, unu din cinci adulți din Marea Britanie nu și-a verificat niciodată codul fiscal, iar cei care l-au verificat au făcut-o doar în medie, o dată la 16 luni. Britanicii verifică cel mai frecvent fără un motiv anume (19%) sau din obișnuință (17%), dar alții au făcut acest lucru din cauza unei schimbări a locului de muncă (12%) sau din cauza codului fiscal greșit (8%).

Dintre toți cei 2.000 de adulți din Marea Britanie chestionați de Opinium pentru cercetare, mai puțin de jumătate (42%) știu care este codul fiscal corect. Mai mult, aproape patru din 10 (39%) nu știu ce înseamnă un cod fiscal, lăsându-i în primul rând într-un dezavantaj.

„Înțelegerea codului fiscal este vitală pentru a vă asigura că plătiți suma corectă a impozitului pe venit. Cei care nu sunt pe codul potrivit s-ar putea să dea mai mulți bani din buzunar. Dacă este greșit, puteți ajunge să contribuiți mai mult sau mai puțin decât ar trebui să faceți. Deci, dacă nu v-ați verificat codurile fiscale, acum este un moment bun”, a declarat expertul Stephen Nuren.

Ce indică, de fapt, codurile fiscale

Codurile BR, D0 și D1 indică faptul că toate veniturile sunt impozitate la cote de bază, mai mari sau suplimentare.

Codul K arată că persoana fizică are venituri care depășesc alocația liberă de impozit.

Alternativ, persoanele își pot verifica codul prin aplicația HMRC.

Un cod T înseamnă că alocația personală a persoanei include alte calcule, în timp ce 0T indică faptul că alocația sa a fost epuizată complet sau că a început un nou loc de muncă.

Codul fiscal L înseamnă că aveți dreptul la alocația personală standard, în timp ce codul M arată că ați primit 10% din alocația partenerului prin intermediul Alocației pentru căsătorie. Codul N, pe de altă parte, înseamnă că 10% din alocația individuală a fost transferată partenerului.

Cele 13 coduri fiscale diferite și ce înseamnă

L – Aveți dreptul la alocația personală standard fără impozit

0T – Fără alocație personală

BR – Toate veniturile din această sursă sunt impozitate la cota de bază

DO – Toate veniturile din această sursă sunt impozitate la cota mai mare

D1 – Toate veniturile din această sursă sunt impozitate la cota suplimentară

K – Deducerile totale depășesc cotele

M – Indemnizație de căsătorie care primește 10% din indemnizația personală a soțului sau a partenerului civil

N – Alocație pentru căsătorie care oferă 10% din alocația personală neutilizată soțului sau partenerului lor civil

NT – Nu se datorează impozit pe acest venit

C – Plata impozitului pe venit în Țara Galilor

S – Plata cotei impozitului pe venit în Scoția

T – Fiscul trebuie să revizuiască codul fiscal sau să păstreze confidențialitatea datelor personale

W1 sau M1 – coduri fiscale de urgență pentru săptămâna sau luna întâi, în funcție de momentul în care o persoană este plătită.