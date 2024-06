Vremea extremă, atribuită schimbărilor climatice, pune în pericol rețelele energetice ale multor orașe. Deci, ce se poate întâmpla când toate acele unități de curent alternativ își vor pierde, brusc, puterea, iar lumea va rămâne fără curent electric? Potrivi experților, răspunsul nu poate fi decât unul singur: va fi o catastrofă, scrie Futurism.

Peste zece mii de oameni ar putea muri ca urmare a unui singur val de căldură

După cum susțin mai mulți experți într-un articol de opinie pentru The New York Times, semnat de Jeff Goodell, autorul cărții „The Heat Will Kill You First”, într-un scenariu extrem, într-un oraș american, peste zece mii de oameni ar putea muri ca urmare a unui singur val de căldură, alte sute de mii ajungând la spital.

Mikhail Chester, directorul Centrului Metis pentru Infrastructură și Inginerie Durabilă de la Universitatea de Stat din Arizona, a comparat un astfel de scenariu cu un soi de „uragan Katrina, dar al căldurii extreme” – subliniind vulnerabilitatea infrastructurii americane la temperaturile în creștere.

Aceste date provin dintr-un studiu publicat anul trecut în revista Environmental Science & Technology, care a analizat ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc o întrerupere majoră de curent, de două zile, în timpul unui val de căldură în Phoenix, Detroit și Atlanta.

Aproximativ 99% din clădirile din Phoenix, vor fi afectate dacă rețeaua electrică va pica

Conform studiului, aproximativ 99 la sută din clădirile din Phoenix, vor fi afectate dacă rețeaua electrică va pica. Atlanta vine din urmă, cu 94 la sută din clădiri afectate, iar Detroit cu 53%.

În Phoenix, în care anul trecut s-au înregistrat o lună întreagă temperaturi de peste 44 grade Celsius, numărul morților ar putea fi uriaș.

800.000 de oameni ar avea nevoie de îngrijiri medicale de urgență

Studiul a constatat că 800.000 de oameni – jumătate din populația capitalei Arizona – ar avea nevoie de îngrijiri medicale de urgență, iar peste 23.000 ar muri.

Aceste cifre au fost considerabil mai mici pentru Atlanta și Detroit, nu și mai puțin îngrijorătoare: 100 persoane ar muri în Atlanta, potrivit studiului, și 221 în Detroit.

Potrivit cercetătorilor, numărul întreruperilor majore de curent s-a dublat în America, între 2015-2016 și 2020-2021 – deși nu toate au fost cauzate de climă.

„Nu contează dacă pana de curent este rezultatul unui atac cibernetic sau al unui uragan”, a declarat pentru NYT autorul principal al studiului, Brian Stone, director al Laboratorului pentru Climă Urbană de la Georgia Tech. „Practic, efectul este același”, a subliniat el.

Temperaturile ridicate provoacă defectarea rețelelor electrice

Temperaturile ridicate provoacă defectarea rețelelor electrice. De aceea, sunt necesare revizii serioase ale infrastructurii și schimbări în obiceiurile de consum de energie, astfel încât orașele să poată rezista căldurii.

La începutul săptămînii, meteorologii americani au avertizat că milioane de oameni din vestul și sudul SUA se vor confrunta cu primul val de căldură din această vară. Fenomenul a început de marți, 4 iunie, iar temperaturile pot depăși 37,8 grade Celsius.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a emis mai multe recomandări și alerte de căldură excesivă.

Potrivit meteorologilor din SUA, aproximativ 19 milioane de americani, din nordul Californiei până în sudul Arizonei şi în sudul Texasului, vor petrece restul săptămânii de lucru sub incidenţa unor recomandări şi alerte de căldură excesivă.

Prognoza anunţă temperaturi de peste 37,8 grade Celsius în multe locuri cu altitudine joasă. Sunt vizate și Sacramento, Phoenix şi Las Vegas.

Temperaturile vor ajunge și la 44 de grade Celsius

În aceste zone se aşteaptă ca valoarea maximă să ajungă și la 44 de grade Celsius, potrivit NWS.

„Temperaturi anormal de mari, şi cu 5 grade Celsius peste valorile medii sunt probabile. Pe scară largă, recorduri de temperatură vor fi egalate sau doborâte în cea mai mare parte a zonei menţionate”, au adăugat meteorologii.

Episodul de căldură este primul din această vară din Statele Unite, unde sunt aşteptate temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru următoarele trei luni în multe regiuni, conform NWS.

Potrivit Reuters, căldura extremă pune la grea încercare reţelele electrice din SUA. În luna mai, North American Electric Reliability Corp, o organizaţie care stabileşte standardele de fiabilitate pentru America de Nord, a declarat că regiuni mari din Statele Unite vor fi expuse riscului de deficit de aprovizionare cu electricitate din cauza căldurii din această vară.