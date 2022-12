Un podcast EVZ-Play cu doi politicieni care au ce să spună şi sţiu cum să spună. Varujan Vosganian și Cristian Terheş au fost invitații de luni ai lui Robert Turcescu în cadrul podcastului EVZ-Play, de pe canalul de Youtube EVZ-Capital.

„România nu e o voce, e doar un ecou al altor voci”, spune Varujan Vosganian şi de aici se deschide o discuţie despre motivele din cauza cărora am ratat obiective majore de politică externă şi internă.

Despre PPE și Parlamentul European

„Așa sunt politicienii europeni despre care eu tot vorbesc de când sunt europarlamentar, pentru că și pe mine m-a șocat această ipocrizie europeană. Din păcate politica accea onorabilă și serioasă pe care o citim în cărțile de istorie, dusă și făcută prin anii 2000 nu mai există. Calitatea oamenilor politicii europeni au scăzut drasctic, uitați-vă cine conduce Comisia Europeană, Ursula von Der Leyen, care minte când respiră. Ăștia stau și își împart poziția între ei, sunt aceiași oameni care odată vin și se pozează în salvatori ai planetei, apărători ai statului de drept, dar în spate sunt niște activități și acțiuni de corupție pe care mintea unui român nici nu le poate concepe.

Scandalul cu sacii de bani din Parlamentul European e nimic. Dacă mergem pe declarația de interes a lui Guy Verhofstadt care spunea despre România că nu respectă statul de drept, că trebuie susținută lupta anticorupție, când el face milioane de euro din diverse firme de administrare medicale. Dacă făcea asta în România era arestat demult.

Eu voi propune săptămâna asta că dacă tot e corupție în Parlamentul European să se aplice exact principiile care sunt în România, cu declarația de avere, de interese, date anual. S-a propus și înaintea dar a căzut la drept. Acești politruci europeni sunt buni la dat ordine și reguli altor țări, dar când aceleași reguli trebuie să li se aplice și lor le resping.”, a spus Cristian Terheş, în cadrul podcastului EVZ-Play.

Despre oamenii politici români

„Premierul și Ministrul de Externe vorbesc la telefon cu omologii lor în loc să se întâlnească. Toți cei buni au fost trimiși acasă la MAE. Cei de astăzi sunt incapabili să negocieze. Câte vizite externe are Aurescu? Ciucă și Aurescu spuneau să nu dăm în Austria. Eu am spus „voi nu ați sunat parlamentarii olandezi, am sunat eu câți parlamentari am putut, erau și ei șocați când le-am spus că România vrea în Schengen.

Nu s-a anunțat acțiunea asta. În contextul ăsta Aurescu ar trebui să plece acasă. Cineva ar trebui să-și dea demisia, iar principalul vinovat este Bogdan Aurescu, nu are capacitățile necesare să fie ministru de externe”, a mai spus Cristian Terheş

„Noi trebuie să cerem un nou guvern”

Varujan Vosganian spune că PSD și PNL trebuie să spună dacă susțin în continuare același Guvern sau dacă își asumă rotația.

„Premierul și Ministrul de Externe au spus „nu continuați așa ca să nu compromiteți eforturile noastre” Nu nu numai să nu faceți, dar să îi lăsați că știu ei mai bine cum e de făcut. Guvernul a avut un eșec care s-a răsfrânt asupra orgoliului național al României. De ce să cerem demisia Guvernului?

Noi nu facem decât să cerem respectarea protocolului dintre PSD și PNL, acum urmează un guvern nou, noi trebuie doar să cerem ca acest lucru să se petreacă, nu pentru că suntem simpatizanți ai PSD, dar pentru că am văzut ce lecție am primit de la PPE, poate partidul socialist european să fie mai blând cu noi și în momentul în care nu au fost buni vor trebui să plece. Noi trebuie să cerem un nou guvern potrivit înțelegerii propuse de cele două partide.

E momentul să spunem că Ciucă și-a făcut datoria și să meargă înainte. Cele două partide trebuie să ne spună dacă susțin în continuare același Guvern sau dacă își asumă rotația.”, a spus Varujan Vosganian.

„Iohannis se comportă ca un faraon”

De asemenea, cei doi politicieni și-au exprimat părere despre președintele României, Klaus Iohannis. Potrivit lui Cristian Terheş, „Iohannis nu se comportă ca un președinte, se comportă ca un faraon.”

„La 1 decembrie 2022 se aude un semnal și toată lumea stă în picioare, se aude un semnal, intră Iohannis, face 5 pași și se oprește în fața lor, deci toți ambasadorii, oamenii politici, nu există pentru el. Putea măcar să plece capul, să spună o mulțumire, aceste lucruri sunt de neconceput. Iohannis nu se comportă ca un președinte, se comportă ca un faraon.”, a mai precizat și Varujan Vosganian, în cadrul podcastului de pe canalul de Youtube EVZ-Capital