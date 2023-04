Paul Mitu a fost invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în podcastul „Istorii secrete”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”.

În cadrul episodului difuzat pe 11 aprilie, pilotul Paul Mitu a vorbit despre ce despăgubiri au primit autoritățile comuniste de la companiile care au asigurat avionul prăbușit în Atlantic. Nu în ultimul rând, acesta a vorbit și despre motivul pentru care Nicolae Ceaușescu a întors un zbor civil aflat deasupra Kievului că să-l ia de la Moscova și ce frici îl încercau în aer.

„De raportul anchetei cred că s-a ocupat securitatea. Raportul final, dacă îmi aduc bine aminte, cred că se încheia cu „o cauză necunoscută a dus la acest accident. Aici intervin niște lucruri politice, dacă mai țineți minte în timpul ăla a apărut avionul concorde, făcut de guvernul francez și cel britanic. Asiguratorul era englez, iar aparatura era franțuzească, cum puteau ei să caute amănunțit problemele dacă avionul cu care am zburat eu era cu aceleași dotări. Tarom a beneficiat de un beneficiu extrem de mare”, spune acesta.

De asemenea, pilotul Paul Mitu a spus că „mi s-au suspendat documentele de zbor, eu am fost cel care a suferit cel mai mult. Un alt lucru care a dus la această decizie a fost pentru că înainte de 1980, când a avut loc acest eveniment, eu eram în divorț. M-au chemat niște șefi și m-au spus că nu pot să mă ajute pentru că nu am situația familială rezolvată”.

„Eu am trecut foarte greu peste aceste momente. Atunci s-a făcut, când mi-a spus că îmi dă drumul la zbor, ca colegii mei, care până atunci erau mielușei blânzi să organizeze o ședință în care majoritatea nu mai doreau ca eu să pot pilota.

După o lună în care nu am mai zburat, a trebuit să merg să-mi fac din nou vizita medicală ca să pot demonstra că sunt apt să zbor și când am ajuns la analiza psihologică m-au chemat de trei ori să îmi facă testele, ca în final, să văd o foaie la Tarom prin care se spunea că trebuie să ies nebun după teste, însă nu le-a mers pentru că analizele au ieșit foarte bine”.

Paul Mitu spune că nu a ajuns comandat instructor prin pile

Invitatul de la „Istorii secrete” a mai spus că atunci când a avut loc accidentul era pilot, comandant, instructor și pilot de recepție și de control. După accident, spune acesta, a fost elev navigator pe curse interne.

„Eu când am avut accidentul eram pilot, comandant, instructor, pilot de recepție și control iar la detașament, după incident, am ieșit elev navigator pe curse interne pe avionul de la București la Timișoara. Am luat-o cu această funcție două luni de zile până când la un moment dat când au spus că au nevoie de un copilot, apoi după această decizie mi-au dat funcția de comandant pe curse interne socialiste, mergeam până la Budapesta.

Între timp m-am recăsătorit, mi-am făcut o familie, tot Budapesta – Varșovia făceam, până a apărut o cursă de Tokyo cu echipa universității. Așa mi-au drumul prin toată Rusia și apoi la Tokyo. De atunci am putut zbura și am devenit din nou comandant instructor. Și toată lumea spune că am avut pile de am ajuns din nou comandat, dar nu este așa, nu am avut în viața mea pile”, spune acesta.

A fost contactat de către Romavia în 1990

De asemenea, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a mai spus că „în anul 1990 am fost contactat de Romavia, unde am luat funcția de comandant de bord, am scos avioanele lui Ceaușescu peste hotare, am făcut contract în Iran.

Zburam în fiecare zi câte o cursă. Mi-au dat funcție și grad, am zburat până am împlinit vârsta de 50 de ani, lucru pe care nimeni nu îl credea, toți spuneau că nu o sî mai zbor niciodată.

Întrebarea este cum de am zburat atât ani de zile de, eu am reușit să demonstrez lumii că după acel accident eu am zburat în funcția de comandant-șef de echipaj. Insigna mea este de 9 milioane de kilometri”.

„După acel incident nu mi-a fost niciodată frică să mă urc în avion, eu am avut multe cunoștințe care s-au lăsat de zbor după o tragedie. La mine nu a fost așa, cred că era iubirea de zbor.

Acel eveniment pentru mine a fost greșeala vieții mele, ce înseamnă să forțezi organismul unui om peste limitele de putere”, spune acesta.

Paul Mitu a zburat cu mai multe nume cunoscute

De asemenea, el a mai spus că a fost la mai mulți regizori pentru a face un film în urma accidentului, deoarece i se părea că merită văzut. Totuși, răspunsul nu a fost cel așteptat.

„Eu am fost la mulți regizori să le propun să se facă un film în urma accidentului, mi să părea că merită văzut de multă lume însă răspunsul pe care l-am primit a fost că m-am trezit și eu acum să vreau să fac filme după ce am făcut greșit, nimeni nu era de acord. Cu toate că erau toate prostiile la TV.

Principala mea lecție după acest incident a fost că indiferent ce se întâmplă, când simți că ești inapt trebuie să stai locului. Eu puteam foarte frumos să îmi iau servieta și să plec acasă, să refuz zborul… însă nici nu vreau să îmi imaginez care erau consecințele.

Nu am derulat în toți acești ani filmul accidentului de prea multe ori, tot ce am făcut a fost să scriu aceste cărți din care vreau să se înțeleagă adevărul”, spune acesta.

„Am avut zboruri și cu Ceaușescu, l-am adus de la Moscova în România. A fost un abor destul de complicat pentru că era ceață în toată țara și nu aveam prea multe opțiuni de aterizare, mai ales când zbori cu șeful statului trebuie să fii foarte bine asigurat că totul este în regulă. Însă Ceaușescu a avut încredere în mine, la final când am aterizat a venit în cabină și m-a felicitat.

Am zburat și cu Băsescu, cu multe nume cunoscute. Fata mea este pilot, această meserie este una foarte frumoasă, este extrem de greu însă este foarte special să fii aviator.

Compania Tarom este distrusă în ziua de astăzi și nu mai poate fi salvată. Acolo este nevoie de un investitor străin care știe ce face”, mai spune acesta.

Emisiunea poate fi vizualizată aici.