Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Simona Cârstoiu: Prioritatea organizației în anul 2020 a răspuns provocării pandemice globale. Performanța a venit dintr-o abordare foarte înțeleaptă a managementului incertitudinii, care s-a concretizat într-o adaptare coerentă a mediilor de lucru, a monitorizării performanțelor angajaților nostri, a managementului distanței și regândirii limitelor.

Am redefinit performanța organizatională într-un context de criză permanentizată. Acesta a fost Proiectul pe care ni l-am asumat cu toții și ale cărui rezultate ne-au convins că avem în cultură cea mai importantă componentă evolutivă: adaptarea.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Simona Cârstoiu: Am șansa implicării într-o organizație relevantă și pertinentă din toate punctele de vedere. Consider că m-am definit ca profesionist în acest context în care performanța și încrederea sunt valori capitale. Pe langă un portofoliu profesional de excepție, compania noastră se remarcă prin preocuparea constantă legată de tot ceea ce ne definește – Cultura Organizatională. Alături de echipa managerială am primit credit și împuternicire să definim în Bog’Art un standard organizațional, să-l cultivăm și să-l adaptăm permanent. Acesta consider că este un Perpetuum Project cu care eu personal am interacționat în ultimii 15 ani și de care sunt foarte mândră.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Simona Cârstoiu: În mod clar, interactivitatea capată un alt aspect în aceste vremuri. Mediul de lucru, eficientizarea colaborării remote, viteza de reacție și soluționările în timp real, sunt aspecte care trebuie exersate și evaluate dinamic. Proiectul organizațional care definește anul 2021 se referă la Comunicare și va implica resursa umană în ansamblul ei. Ocazie cu care vom evidenția și întări atitudinile și valorile acestei Culturi care ne influențează performanța.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Simona Cârstoiu: Impactul cel mai semnificativ resimțit la nivelul angajaților a fost cu certitudine, cel psiho-emoțional. Într-un context atât de inedit pentru noi toți, am reușit să facem înțeleasă intenția de business și să asigurăm capitalul uman că ne procupă siguranța și sănătatea angajaților, a familiilor acestora. A fost o provocare să implementăm în regim de urgență reguli de funcționare sigure și să procedurăm fluxuri și activități care să ne țină protejați și corect informați.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Simona Cârstoiu: Interacțiunea cu autoritățile statului s-a desfașurat coerent, am primit sprijin și consultanță în toate problematicile de resurse umane pe care le-am ridicat. Datorită faptului că nu am fost constrânși să aplicăm măsuri de protecție socială speciale, relația cu oficialitățile s-a derulat în aceiași parametri cunoscuți.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Simona Cârstoiu: Sugestia mea către orice aspirant la o carieră în Resurse Umane este ca înainte de orice alegere, să-și testeze capacitatea de conținere emoțională, disponibilitatea pentru o formare continuă și specializare în domenii care îl apropie de ințelegerea profundă a mecanismelor de funcționare a psihicului uman în context organizațional și nu numai. Categoric, abilitatea de a gândi în termeni de business trebuie educată. Aceasta credibilizează și susține oportunitatea de a deveni un factor decizional.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Simona Cârstoiu: Provocările ramân aceleași: recrutarea în contextul globalizării, retenția competențelor, motivarea performanței, leadershipul organizațional. Ce se va schimba fundamental însa, va fi reașezarea angajatului în propria viața: alinierea priorităților pe axa personal – profesională, stabilirea garanțiilor de siguranță și confort, conștiința timpului personal. Consider că aceste elemente vor redefini disponibilitatea și performanța capitalului uman.

Ce vă spune acest cuvânt?

Simona Cârstoiu: În ultima vreme observ că au tot mai mult legatură cu Stima de sine. Cu variații în ambele sensuri ale conceptului.

Sursa foto: arhiva personală