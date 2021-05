Am vorbit și cu Anca Damour, Executive Board Member Carrefour

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Am continuat cu succes și în 2020 să aducem valoare adăugată colaboratorilor noștri din toate industriile, ducând mai departe misiunea Carrefour de a fi un conector de demersuri, programe și inițiative pentru clienți, angajați, furnizori și comunitate în ansamblul ei. Știm că atunci când luăm decizii nu le luăm doar pentru noi, ci ele au efect 360 de grade.

Am reușit să fim alături de clienții noștri prin întărirea modelului de business omnicanal, am creat locuri de muncă, am creat oportunități pentru afacerile locale, am introdus bune practici de mediu și am dat acces la magazine tuturor, de oriunde prin aplicația Carrefour și prin platformele noastre de eCommerce Carrefour.ro și Bringo.

Pandemia a generat nevoi suplimentare în rândul consumatorilor care și-au dorit din ce în ce mai mult un mod de cumpărare fluid, sigur și rapid, iar transformarea prin care a trecut piața în 2020 a reconfirmat puterea modelului nostru de business bazat pe omni-canalitate și acoperirea diversității nevoilor de consum printr-un ecosistem de magazine fizice de formate variate și platforme de shopping online.

Iar astăzi Carrefour este leader în food e-commerce în România.

Serviciul nostru de cumpărături personalizate Bringo a cunoscut o dezvoltare puternică în 2020, un serviciu unic pe piața din România în care Carrefour și-a pus încrederea încă din în care era doar o idee a unui antreprenor român. Bringo reprezintă o piață de desfacere cu acoperire națională pentru mulți jucători mici din piață și pentru afacerile lor deoarece aceștia au nevoie să crească în valoare și scală pentru a deveni sustenabili.

Mai mult, am reușit să rămânem aproape de partenerii noștri prin continuarea programelor și a inițiativelor naționale Creștem România BIO, Deschidem Vinul Românesc și Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști prin care aducem schimbări sistemice cu impact pe termen lung în comunitățile locale și în economie.

Știm cât de greu le-a fost antreprenorilor și companiilor deopotrivă de la debutul acestei crize deoarece și noi lucrăm cu antreprenori în cadrul programelor și inițiativelor pe care le derulăm, prin urmare am stat aproape de ei în tot acest timp. Compania a preluat întreaga producție a partenerilor noștri din programele Carrefour, deși cererea de produse proaspete scăzuse în fața restricțiilor de transport și a unei frecvențe reduse a cumpărăturilor din timpul perioadei de urgență.

În plus, am adus populația mai aproape de micii fermieri și am lansat Lădițe cu preț unic, o serie de lădițe cu legume cultivate local, comercializate în magazinele noastre și prin Bringo, iar echivalentul a 25% din valoarea fiecărei lădițe vândute a fost donat către Fundația pentru Dezvoltarea Agriculturii. Am vrut astfel să susținem în continuare implementarea de programe sustenabile în agricultură un domeniu cu potențial mare în România. Toate aceste inițiative ne asigură succesul în business și încrederea pe care consumatorii ne-o oferă zi de zi.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Carrefour este un jucător de top în piața de retail, cu 18.000 de angajați și o prezență puternică la nivel național, prin urmare noi toți – eu alături de echipa pe care o coordonez și colegii mei – ne propunem mereu să acționăm la scala companiei: alocăm timp, investiții și resurse în programe naționale, angajamente pe termen lung, care pot fi scalabile și generează un impact durabil în viața clienților și a comunității.

Dacă ne referim la zona de sustenabilitate, modelul nostru de responsabilitate socială are în vedere atât aspectele economice, sociale, comunitare sau de mediu, critice pentru dezvoltarea societății, cât și dimensiunea impactului generat: nu poți să ai impact național ca amprentă socio-economică (milioane de clienți, zeci de mii de angajați, să fii activ în sute de comunități din toate zonele țării) și să dimensionezi inițiativele la nivel de « bonsai » – o acțiune solitară, cu impact temporar pentru doar câțiva beneficiari.

Investim în programe mari care asigură creșterea durabilă a comunităților cu scopul de a produce schimbare, iar aici, Carrefour are nenumărate astfel de exemple de la programele și inițiativele noastre originale precum Creștem România Bio, la Deschidem Vinul Românesc sau parteneriatele de lungă durată cu asociații și ONG-uri precum proiectul Banca de Alimente dezvoltat împreună cu partenerul nostru Crucea Roșie.

Proiectul Banca de Alimente este un program la scală națională, început în urmă cu peste zece ani prin care intervenim în situații critice din viața a zeci de mii de familii, atacând direct problema alimentației și a malnutriției. Prin banca de alimente au fost colectate doar anul trecut peste 19 tone de alimente către un total de aproximativ 5.000 de persoane beneficiare, iar impactul puternic pe care îl generează face ca Banca de Alimente sa fie unul dintre cele mai iubite programe de implicare socială de către angajații Carrefour.

Proiectul Banca de Alimente a fost lansat în 2009 pe fondul crizei economice mondiale, venind ca o soluție imediată de ajutorare a persoanelor cu venituri foarte mici sau fără venituri. El presupune o colectare a produselor alimentare greu perisabile, donate cu sprijinul clienților la noi în hipermarketuri și în unele supermarketuri și ulterior distribuite persoanelor vulnerabile din țară. Si, de-a lungul acestor 12 ani, prin acest proiect, cu sprijinul comun al Crucea Roșie & Carrefour, peste 200.000 de familii din țară au primit mai bine de 220 de tone de alimente.

Astăzi, continuăm să întărim eforturile companiei și să putem oferi și mai mult sprijin comunităților vulnerabile prin includerea Crucea Roșie, dar și a altor ONG-uri partenere în platforma noastră Act For Good, un program unic în piața de retail care unește cumpărăturile personalizate și responsabilitatea socială.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Ne dorim să ne păstrăm consumatorii cât mai aproape de programele noastre și să-i implicăm direct în schimbările inițiate prin campaniile de reciclare, de susținere a producătorilor locali și altele. De aceea, platforma Act for Good, lansată la începutul anului va rămâne prioritatea noastră numărul 1, deoarece reunește toate aceste eforturi într-un singur loc și implică direct fiecare client în dezvoltarea binelui mai mare.

Act For Good transformă orice tranzacție într-o faptă bună care #SePune pentru binele mai mare. Prin fiecare sesiune de shopping, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri. Totul integrat în aplicația Carrefour, o platformă care conectează într-un singur loc cumpărăturile, responsabilitatea socială, susținerea comunității și experiențele personale.

În paralel, vom continua în 2021 programele strategice care adresează impactul operațiunilor noastre în societate, cu precădere pe susținerea producătorilor locali.

Susținem producătorii locali prin modelele asociative inițiate de tip Cooperativa Vărăști, oferind piață de desfacere în magazinele Carrefour și încurajăm și susținem procesul de conversie la agricultura bio, lansând anul acesta cea de-a treia ediție a singurului program care ajută fermierii să treacă la o agricultură ecologică, Creștem România BIO.

Mai mult, continuăm programul Deschidem Vinul Românesc și susținem dezvoltarea producătorilor de vin și ne propunem să completăm oferta actuală de peste 50 de crame din 7 regiuni.

O altă prioritate pentru noi o reprezintă reducerea amprentei de mediu și tranziția către o economie circulară, prin extinderea programului Punem Preț pe Plastic. Vizăm o serie de schimbări operaționale care să încurajeze consumatorii să treacă la obiceiuri mai bune la cumpărături și acasă, oferind alternative la produsele din plastic, dar și dezvoltând în continuare infrastructura de colectare.

În final, rămânem un partener al comunităților în care trăim și vom continua colaborarea cu ONG-urile- atât prin Act for Good, cât și prin restul proiectelor pe care le susținem: Cutia cu Bucurie- un demers Carrefour, ce asigură necesarul de hrană pentru cel puțin 2 săptămâni, pentru o familie cu 3 persoane, Asociația Zâmbetul Îngerilor prin care oferim mâncare persoanelor defavorizate și combatem risipa alimentară.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Din rolul unui furnizor de servicii esențiale de la care consumatorii și partenerii de business deopotrivă au așteptarea de a le rămâne alături în situații de criză, ne-am dorit sa nu adăugăm crizei sanitare și o criză alimentară.

Astfel, din prima zi și în fiecare zi de la debutul pandemiei, ne-am canalizat energia pentru a păstra rețeaua de magazine Carrefour un loc sigur pentru colegi, clienți și parteneri, prin respectarea tuturor măsurilor de protecție impuse de autorități, precum și adoptarea unor măsuri suplimentare în toată rețeaua de hipermarketuri. Siguranța a devenit cel mai de preț produs al Carrefour, iar validarea eforturilor noastre a venit și prin obținerea certificării Covid-19 Compliant, oferită de SAFE Asset Group.

Cu o prezență națională, Carrefour are datoria – dincolo de oferirea de servicii de primă necesitate – de a susține comunitățile locale, cu atât mai mult în aceste vremuri complicate. Prin urmare ne-am implicat mai mult în susținerea micilor producători. Pandemia nu a generat doar o criză sanitară, ci și o criză socială și economică. Înțelegem că această perioadă este foarte dificilă pentru mulți dintre partenerii noștri de business, în special pentru micii producători care au avut dificultăți în a-și vinde produsele proaspete din cauza restricțiilor impuse, prin urmare ne-am respectat angajamentele asumate față de ei și am continuat să investim în programele și inițiativele originale Carrefour care le aduc plus valoare și le oferă piață de desfacere în magazinele noastre, deoarece într-un context dificil este nevoie de acțiuni concrete și de continuitate în inițiative.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Rămânem ca întotdeauna deschiși dialogului și parteneriatului public-privat pentru obiectivul comun de a susține bunăstarea consumatorilor și a comunităților din care facem parte. Tot anul trecut de exemplu, am pus umărul și am rămas alături de autorități, cadrele medicale și comunitățile vulnerabile în lupta pentru combaterea pandemiei. Am donat în prima lună de la declanșarea crizei 200.000 de euro (alături de Fundația Carrefour) către Crucea Roșie, pentru dotarea cu echipamente a spitalelor din țară.

Am continuat să #PunemUmărul prin parteneriatul cu Ministerul Sănătății prin care am asigurat alimente și echipamente medicale pentru spitalele din prima linie, din întreaga țară. De asemenea, am lansat programul #dinGrijă, in parteneriat cu Gault Millau si 29 de restaurante partenere, Microgreens, Biodeck și EY România și am asigurat peste 8.000 de mese calde pentru personalul spitalului Colentina, din București.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să aibă încredere în el, să fie hotărât, responsabil și să dea tot ce are mai bun încă de la început. Mulți tineri aflați la începutul carierei au tendința de a amâna asumarea de riscuri, de frică să nu greșească, însă orice experiență profesională, indiferent dacă îți iese sau nu conform așteptărilor, poate fi o lecție utilă pentru viitor și te poate transforma într-o persoană mai interesantă.

Apoi să adopte un mod de lucru colaborativ, cerând și acceptând deschis feedback-ul colegilor sau al partenerilor de business și să-l folosească în consecință. Pentru a crește profesional e necesar să știe să asimileze și să integreze opinii diferite, inclusiv unele nefavorabile, iar asta nu trebuie să-l descurajeze, ci să-l orienteze spre perspective noi. Să fie deschis mereu la dialog și spre a învăța lucruri noi, ieșind constant din zona de confort.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Digitalizarea și tehnologizarea au devenit esențiale în adaptarea la noua realitate, iar noi ne concentrăm atenția constant în această direcție și suntem mereu atenți sa transformăm feedback-ul clienților în opțiuni de shopping. Anul acesta, continuăm să investim în a oferi o experiența unică de cumpărare tuturor consumatorilor, una cât mai fluidă și personalizată, atat în magazin: prin aplicația Carrefour, Casele Self Service (recent am deschis la Sfântu Gheorghe primul hipermarket 100% Self Checheckout – o inovație în rețeaua de hipermarketuri), opțiunea Click & Collect cât și de acasă, prin carrefour.ro sau Bringo.

Rămâne esențial serviciul pe care îl oferim clienților noștri prin asistenții prezenți în toate magazinele noastre, inclusiv în cele autonome, pentru a-i ajuta pe clienții noștri ori de câte ori au nevoie de ajutor, dar și prin serviciul de cumpărături personalizate Bringo unde un personal shopper face cumpărături în locul clienților, îi consiliază cu privire la produsele disponibile sau le oferă variante de înlocuire în funcție de stocuri, poate adăuga produse noi la cerere și, la final, pregătește sacoșele pe care le poate livra rapid oriunde sau care pot fi ridicate de client direct din magazin.

În plus, observăm că așteptările și nivelul educației pe teme de implicare în societate este în creștere. Ca o consecință, clienții se așteaptă ca implicarea companiilor sa fie concretă și să aducă efecte pozitive vizibile în comunitatea din care fac parte. Iar în acest sens, Carrefour a făcut un pas înainte și a creat Act for Good o platformă care nu le oferă doar reduceri, ci și posibilitatea de a face bine. Și în acest sens cu ajutorul clienților noștri peste 12 ONG-uri au fost deja incluse în platformă și aproape 1.800 de Cutii cu Bucurie donate, echivalentul a peste 16.000 de produse esențiale.

Act for Good este locul în care să faci bine este la fel de simplu ca mersul la cumpărături. Prin programul de loialitate Act for Good, fiecare sesiune de cumpărături vine cu o recompensă către clienții loiali și activi. E foarte simplu: achizițiile realizate pe baza codului Act for Good se convertesc în puncte care pot fi folosite pentru a accesa oferte personalizate, vouchere, experiențe sau pot fi transformate în donații. De exemplu, clientul poate beneficia de coșuri de cumpărături, de acces la diferite evenimente online, cum ar fi degustări de vin sau are posibilitatea de a dona punctele colectate în sesiunile de shopping către cauzele sociale disponibile în aplicație.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Astăzi profitul nu mai reprezintă singurul obiectiv al unei organizații sustenabile, un rol tot mai important îl ocupă responsabilitatea socială, impactul pozitiv pe care îl ai într-o comunitate. Profitul companiilor este extrem de important pentru ca acestea să poată supraviețui pe piață, dar și pentru a menține o economie sănătoasă. În plus de asta, pentru noi, Carrefour responsabilitatea stă la baza filosofiei noastre de business. Responsabilitatea cu care am acționat și continuăm să o facem față de clienți, parteneri, comunități și mediul înconjurător reprezintă un indicator a ceea ce suntem noi cu adevărat: un furnizor de servicii esențiale, un brand full service care știe să fie mereu acolo pentru întregul ecosistem din care face parte, un partener pe care te poți baza oricât de dificil ar fi contextul.